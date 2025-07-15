Раскрыто, кто станет активным пользователем национального мессенджера MAX

Национальным мессенджером MAX в первую очередь будут пользоваться чиновники и госслужащие, заявил в беседе с NEWS.ru IT-эксперт Артем Геллер. Также он отметил, что MAX может увеличить аудиторию из-за возможного замедления Telegram.

Если попробовать как-то разбить аудиторию, то в первую очередь это те, кого могут обязать пользоваться MAX. Это госслужащие, чиновники и просто различные люди, которые работают в организациях, связанных с государством. И какие-то люди, которые так или иначе попали в MAX вследствие потенциального замедления Telegram, — поделился Геллер.

Он подчеркнул, что принципиальных различий в аудитории MAX и Telegram нет. Как сказал эксперт, на данном этапе национальный мессенджер представляет собой точную копию Telegram.

Аудитория ровно та же, что и аудитория Telegram, потому что само решение, по крайней мере, сейчас является его довольно точным клоном. Поэтому вопрос исключительно аудиторный, но не качественный. Не особенности каких-то людей, их профили, а просто количество, потому что MAX нужно набрать тех людей, которые будут вести эти каналы. И этим людям нужна аудитория, на которую они будут транслировать, — добавил Геллер.

Ранее стало известно, что в российском мессенджере MAX началось тестирование каналов. В оценке новой функции принимают участие средства массовой информации, известные блогеры и знаменитости.