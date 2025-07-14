В мессенджере MAX началось тестирование новой масштабной функции

В российском мессенджере MAX началось тестирование каналов, сообщает пресс-служба VK. В оценке новой функции принимают участие средства массовой информации, известные блогеры и знаменитости.

Пользователи MAX могут подписаться на каналы, ставить реакции, настраивать уведомления, закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки. В ближайшее время появится счетчик просмотров и возможность комментирования постов, настройка отдельного чата канала и визуального оформления, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что суммарно в тестировании каналов принимают участие более 50 авторов. Возможность создавать свои собственные каналы обещают добавить после окончания всех тестов.

Ранее сообщалось, что МАХ внедрила систему VK Security Gate для автоматического анализа кода. Ее дополнили ИИ-алгоритмами, которые позволят отслеживать изменения, а также будут предлагать варианты улучшения кода. Система будет мгновенно определять угрозы и передавать данные специалистам по кибербезопасности.