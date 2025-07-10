Платформа МАХ улучшила систему информационной безопасности

Цифровая платформа МАХ внедрила систему VK Security Gate для автоматического анализа кода. Ее дополнили ИИ-алгоритмами, которые позволят отслеживать изменения, а также будут предлагать варианты улучшения кода.

Интеграция Security Gate в MAX — это еще один шаг к тому, чтобы наши продукты соответствовали самым высоким стандартам кибербезопасности. Мы уверены, что автоматизация, прозрачность и проактивность в обеспечении безопасности — основа доверия пользователей и устойчивого роста, — подчеркнул руководитель направления защиты приложений VK Игорь Игнатьев.

VK Security Gate — это внутренняя разработка VK, автоматически анализирующая 1,5 млрд строк кода на уязвимости, целостность и аномалии. Система мгновенно детектирует угрозы и передает данные специалистам по кибербезопасности.

Ранее цифровая платформа МАХ, которую представили в конце марта 2025 года, объявила о запуске программы Bug Bounty. Независимые исследователи смогут найти уязвимости в мобильных, web и desktop-версиях платформы и получить за это вознаграждение до 5 млн рублей.