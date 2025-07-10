Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 15:40

Платформа МАХ улучшила систему информационной безопасности

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Цифровая платформа МАХ внедрила систему VK Security Gate для автоматического анализа кода. Ее дополнили ИИ-алгоритмами, которые позволят отслеживать изменения, а также будут предлагать варианты улучшения кода.

Интеграция Security Gate в MAX — это еще один шаг к тому, чтобы наши продукты соответствовали самым высоким стандартам кибербезопасности. Мы уверены, что автоматизация, прозрачность и проактивность в обеспечении безопасности — основа доверия пользователей и устойчивого роста, — подчеркнул руководитель направления защиты приложений VK Игорь Игнатьев.

VK Security Gate — это внутренняя разработка VK, автоматически анализирующая 1,5 млрд строк кода на уязвимости, целостность и аномалии. Система мгновенно детектирует угрозы и передает данные специалистам по кибербезопасности.

Ранее цифровая платформа МАХ, которую представили в конце марта 2025 года, объявила о запуске программы Bug Bounty. Независимые исследователи смогут найти уязвимости в мобильных, web и desktop-версиях платформы и получить за это вознаграждение до 5 млн рублей.

платформы
безопасность
программы
системы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта правда о безграничной власти Ермака на Украине
В Белоруссии заявили, что не собираются нападать на страны Балтии
Нестерпимая жара до +40 градусов? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Миллионы украинцев вернулись в свои дома
Келлог сравнил разрушения на Украине с последствиями Второй мировой войны
В США раскрыли, чем украинский конфликт закончится для властей в Киеве
«Временная пауза»: Рубио объяснил приостановку помощи Украине
США захотели помочь Украине с системами Patriot за счет союзников
В Госдуме оценили идею давать супругам скидки на места для поцелуев в кино
Автоэксперт объяснил, зачем водителям нужны перчатки
Дочь Ирины Шейк и Брэдли Купера разрыдалась из-за папарации
Депутатов встревожили низкие закупочные цены на яйца
«Больше понтов»: в России высмеяли дроны-камикадзе ВСУ с колесами из мин
В ЕС решили надавить на Россию ожидаемым способом
Масштабный сбой зафиксирован в работе СБП
Еще один дрон сбили на подлете к Москве
Тяжело переживший развод родителей сын Газманова показал архивное фото
В зоне СВО заметили украинский дрон-камикадзе с колесами из мин
Суд в Кишиневе огласил решение по аресту Гуцул
Рубио заявил о новом подходе России к конфликту на Украине
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля
Россия

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан
Власть

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.