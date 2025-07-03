Платформа МАХ запустила программу для поиска уязвимостей

Цифровая платформа МАХ, которую представили в конце марта 2025 года, объявила о запуске программы Bug Bounty. Независимые исследователи смогут найти уязвимости в мобильных, web и desktop-версиях платформы и получить за это вознаграждение до 5 млн рублей.

МАХ присоединяется к публичной программе VK по поиску уязвимостей. Выплаты будут варьироваться в зависимости от критичности найденных уязвимостей. Новый проект доступен на платформах Standoff Bug Bounty, BI.ZONE Bug Bounty и BugBounty.ru. На исследователей также распространится накопительная механика Bounty Pass от VK.

Ранее российский технологический гигант VK пригласил московскую школьницу Надежду Яшмолкину, набравшую максимальные 400 баллов на ЕГЭ, на стажировку. Выпускнице престижной столичной школы № 1514 предложили место в команде образовательной платформы MAX.