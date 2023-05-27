«Песня о любви»: Эрдоган эмоционально выступил на предвыборном митинге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана на площади Кызылай перед митингом президента

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган эмоционально выступил перед сторонниками на митинге перед итоговым раундом президентских выборов в Стамбуле. Политик исполнил песню о любви, «которую нельзя стереть» даже в случае смерти.

Песня Duyanlara Duymayanlara, которую спел Эрдоган, является одним из музыкальных национальных символов страны.

«Все, все для тебя, мои молитвы, мои мечты, мои желания, мои слезы», — поётся в ней.

Митинг прошел на площади Кызылай — в родном для президента Турции районе Касымпаша накануне решающего события. 28 мая в стране пройдет второй тур голосования на выборах президента страны. Главным соперником Эрдогана является 74-летний Кемаль Кылычдароглу, выдвинутый девятью оппозиционными партиями.

В ходе первого тура Эрдоган набрал 49,35% голосов, а Кылычдароглу удалось набрать голоса 45% избирателей. В итоге ни один из кандидатов на пост главы государства не смог набрать более 50% голосов, потому и был назначен второй тур.

Кадры предвыборного митинга Эрдогана в Стамбуле — в галерее NEWS.ru.