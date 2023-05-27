Россиянам назвали сумму, необходимую для переезда в Турцию Россиянам для переезда в Турцию потребуется от полумиллиона рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Улицы Стамбула

Для переезда в Турцию потребуется от полумиллиона рублей, рассказала NEWS.ru россиянка Наталья, проживающая в Стамбуле. По ее словам, за последнее время в Турции выросли цены, стало сложнее найти квартиру и работу. Наталья отмечает, что владельцы жилья стали требовать предоплату на несколько месяцев вперед.

Раньше было попроще — доллар был по три лиры. Сейчас стало дороже. Я работаю в сфере туризма. Доллар сейчас очень высокий. Зарплата только в этой валюте. Соответственно, если доллар растет — зарплата только понижается. Сейчас для новоприезжих труднее. Раньше можно было приехать с небольшой суммой в кармане, быстро найти жилье и работу. Теперь просто так не получится. С собой надо везти от полумиллиона рублей. Везде требуют предоплату за квартиру сразу на полгода-год, — сказала она.

Россиянка также отметила, что в выборах президента Турции она поддерживает действующего главу страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Наталья опасается, что в случае прихода к власти Кемаля Кылычдароглу иностранцы не смогут чувствовать себя безопасно в Турции.

Я поддерживаю Эрдогана. С ним спокойно жить, легко выдавали документы для временного места жительства. С новым президентом неясно, что будет, — добавила она.

Ранее газета Hürriyet со ссылкой на результаты опроса сообщала, что Эрдоган, скорее всего, победит во втором туре президентских выборов, который намечен на 28 мая. Издание отметило, что турецкий лидер наберет более 53% голосов.

Первый тур президентских выборов прошел в Турции 14 мая. Эрдоган набрал 49,35% голосов, а сопернику от оппозиции Кылычдароглу удалось заручиться поддержкой 45% избирателей. Поскольку ни один из кандидатов на пост главы государства не смог набрать более 50% голосов, был назначен второй тур. В нем победитель будет определен простым большинством голосов.