Игрушки от Эрдогана и коты-наблюдатели: как проходит голосование в Турции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) перед голосованием на выборах президента Турции у избирательного участка в средней школе имени Саффета Чеби в районе Ускюдар

В Турции проходит второй тур голосования на президентских выборах. На пост главы государства претендуют действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. В первом туре разрыв между ними составлял более 4% голосов — 49,35% и 45% соответственно.

В день голосования в турецких соцсетях появились свидетельства необычайной гражданской сознательности. На один из участков привезли избирателя на носилках, а на другой лично пришла 113-летняя женщина. Несколько молодоженов решили проголосовать и расписаться в один день. А один гражданин прямо на участке встал на колено перед возлюбленной с кольцом и сделал ей предложение руки и сердца. В числе наблюдателей на участках оказались коты, а на участке, где голосовал действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, детям раздали модели автомобилей и куклы.

О том, как проходит голосование — в репортаже NEWS.ru.