Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) перед голосованием на выборах президента Турции у избирательного участка в средней школе имени Саффета Чеби в районе Ускюдар
В Турции проходит второй тур голосования на президентских выборах. На пост главы государства претендуют действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. В первом туре разрыв между ними составлял более 4% голосов — 49,35% и 45% соответственно.
В день голосования в турецких соцсетях появились свидетельства необычайной гражданской сознательности. На один из участков привезли избирателя на носилках, а на другой лично пришла 113-летняя женщина. Несколько молодоженов решили проголосовать и расписаться в один день. А один гражданин прямо на участке встал на колено перед возлюбленной с кольцом и сделал ей предложение руки и сердца. В числе наблюдателей на участках оказались коты, а на участке, где голосовал действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, детям раздали модели автомобилей и куклы.
О том, как проходит голосование — в репортаже NEWS.ru.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Сын действующего главы Турции Билал Эрдоган проголосовал воскресным утром в Стамбуле во втором туре президентских выборов
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Сын действующего главы Турции Билал Эрдоган проголосовал воскресным утром в Стамбуле во втором туре президентских выборов
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Люди у избирательного участка в средней школе имени Саффета Чеби в районе Ускюдар, где проходит голосование на выборах президента Турции
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Люди у избирательного участка в средней школе имени Саффета Чеби в районе Ускюдар, где проходит голосование на выборах президента Турции
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Окружение действующего главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана раздавало подарки в ходе второго тура президентских выборов
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Окружение действующего главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана раздавало подарки в ходе второго тура президентских выборов
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган во время голосования во втором туре президентских выборов
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган во время голосования во втором туре президентских выборов
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Люди у избирательного участка в средней школе имени Саффета Чеби в районе Ускюдар, где проходит голосование на выборах президента Турции
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Люди у избирательного участка в средней школе имени Саффета Чеби в районе Ускюдар, где проходит голосование на выборах президента Турции
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Второй тур президентских выборов в Турции
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Второй тур президентских выборов в Турции
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Бюллетени для голосования на выборах президента Турции на избирательном участке
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Бюллетени для голосования на выборах президента Турции на избирательном участке
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Голосование на выборах президента Турции на избирательном участке
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Голосование на выборах президента Турции на избирательном участке
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Женщина во время голосования на выборах президента Турции на избирательном участке
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Женщина во время голосования на выборах президента Турции на избирательном участке
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Второй тур выборов президента Турции в Анкаре
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Второй тур выборов президента Турции в Анкаре
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Женщина во время голосования на выборах президента Турции на избирательном участке
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Женщина во время голосования на выборах президента Турции на избирательном участке
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мужчина во время голосования на выборах президента Турции на избирательном участке
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мужчина во время голосования на выборах президента Турции на избирательном участке
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мужчина во время голосования на выборах президента Турции на избирательном участке
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мужчина во время голосования на выборах президента Турции на избирательном участке
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Стамбул в день всеобщих президентских выборов в Турции
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Стамбул в день всеобщих президентских выборов в Турции
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Стамбул в день всеобщих президентских выборов в Турции
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Стамбул в день всеобщих президентских выборов в Турции