Турция празднует победу Эрдогана танцами, фаерами и пробками: фоторепортаж

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Стамбуле сторонники Эрдогана празднуют победу итогов выборов

Тысячи людей вышли на улицы после новости о победе действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре голосования. Турецкий лидер, выступая перед сторонниками в Стамбуле, заявил, что президентские выборы в стране завершены, и он одержал победу.

Сторонники Эрдогана собрались возле его резиденции в Анкаре, где глава республики выступит с обращением. В разных городах страны люди празднуют переизбрание Эрдогана: поют, танцуют, жгут фаеры и размахивают турецкими флагами.

Обращаясь к своим сторонникам в Стамбуле, действующий президент заявил, что выборы стали праздником демократии, и поблагодарил граждан за то, что они выбрали его для управления страной в ближайшие пять лет.

Голосование во втором туре выборов в Турции завершилось в 17:00 по местному времени (совпадает с московским).

На пост главы государства претендовали действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. В первом туре разрыв между ними составлял более 4% голосов — 49,35% и 45% соответственно. Экс-кандидат в президенты Турции из первого тура Синан Оган, набравший в первом туре 5,17% голосов, призвал поддержать Эрдогана.