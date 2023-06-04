Названы страны, способные заменить россиянам летом подорожавшую Турцию Курорты Абхазии, Грузии и Эмиратов могут стать для россиян альтернативой подорожавшей Турции

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Этим летом альтернативой подорожавшей Турции для российских туристов могут стать Абхазия, Грузия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), рассказали РИА Новости в сервисе бронирования отелей МТС Travel. Кроме того, граждане РФ могут отправиться в Армению и Узбекистан.

Теплое чистое море, низкие цены, живописные пейзажи — и все это на Черноморском побережье Кавказа. В Абхазии нет небоскребов и роскошных отелей, но есть первозданная природа Кавказа и очень гостеприимные люди,— отметили эксперты.

Они добавили, что в Абхазии следует посетить Гагру, Сухум, Пицунду и озеро Рица. Кроме того, можно отправиться на подводную прогулку между коралловыми рифами и затонувшими кораблями у побережья Гагры, а также принять грязевые ванны, искупаться в Кындыгских термальных источниках и прогуляться по Юпшарскому каньону.

В Грузии же следует посетить Батуми. Там можно посетить площади Пьяцца и Европы, Батумскую набережную, полюбоваться небоскребами и необычными зданиями. Эксперты также советуют съездить на уютные пригородные пляжи Гонио, Зеленый мыс, Квариати, Сарпи, Кобулети.

По словам представителей турсферы, ОАЭ представляет собой все то, что люди ждут от комфортного отдыха за границей, — широкие и чистые пляжи, фешенебельные отели, предупредительный сервис и арабская экзотика. Присмотреться стоит к таким эмиратам, как Дубай, Шарджа, Рас-эль-Хайма, Фуджейра.

Армения покорит туристов озером Севан, пляжами с бирюзовой водой, потухшим вулканом Аждаак и кораблем-музеем «Киликия». Узбекистан же не может посоперничать с Турцией выходом к морю, однако сопоставим с ней по числу древностей, дворцов и минаретов.

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