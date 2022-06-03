Инфляция в Турции превысила 70% Инфляция в Турции ускорилась в мае до 73,5%

Фото: Abdurrahman Antakyali/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Турции уровень инфляции по итогам мая в годовом исчислении увеличился до 73,5% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в докладе национального института статистики TUIK. Отмечается, что месяцем ранее этот показатель составлял 69,97%.

Согласно данным института, повышение потребительских цен в мае составило 2,98%. Независимая Группа анализа инфляции подсчитала, что по итогам мая она составила и вовсе 160,76%, а по итогам апреля уровень инфляции в республике достигал отметки в 156,86%.

Эксперты подчеркивают, что повышение цен на отдельные товары и услуги оказался более заметным. Годовой прогноз на рост цен в транспортной сфере составляет 107%, продовольственные товары и безалкогольные напитки станут дороже на 91%, гостиничные и ресторанные услуги подорожают на 76%.

Экономика Турции столкнулась с самыми серьезными показателями роста инфляции за последние два десятилетия. Партия справедливости, пришедшая к власти в 2002 году, взяла курс на борьбу с ростом инфляции, поставив задачу держать ее показатели не выше однозначных значений. До начала пандемии коронавируса турецким властям удавалось удерживать этот показатель на уровне 10%.

Руководство республики с конца минувшего года взяло курс на постепенный отказа от доллара. Центральный банк страны на протяжении пяти месяцев не меняет учетную ставку на аукционах недельного репо, на текущий момент она составляет 14%. Турецкие экономисты настаивают на ее повышении.

Турецкая лира начала в мае резко падать после публикации статистики по инфляции за апрель. Участники рынка прогнозируют дефицит бюджета Турции к концу 2022 года на сумму в $34,4 млрд. Ранее ожидалось, что дефицит бюджета составит $27,5 млрд.

В апреле туроператоры предупредили о подорожании путёвок в Турцию в среднем на 35% по сравнению с осенью 2021 года. При этом представители турсферы не исключили, что процесс продолжится, поскольку на тот момент инфляция уже достигала 60%.