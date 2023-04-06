Доллар выше 80: почему упал рубль, что будет с курсом, ценами, инфляцией Эксперты назвали причины резкого ослабления рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

6 апреля курс доллара впервые за год превысил 80 рублей. Согласно данным Московской Биржи, «американец» поднялся до отметки 81,03 рубля, евро показал 89,05 рубля. В московских банках евро продавали дороже 100 рублей. Опрошенные NEWS.ru эксперты рассказали, сколько будет стоить доллар в ближайшие месяцы, что сейчас влияет на колебания курса и как сильно это разгонит инфляцию.

Как на доллар повлиял уход иностранных инвесторов

По данным Bloomberg, на курс доллара могла повлиять сделка по продаже доли компании Shell в проекте «Сахалин-2», а также уход других зарубежных фирм. Ранее сделку по Shell одобрили в России, покупателем выступила компания НОВАТЭК Леонида Михельсона.

С мнением авторов Bloomberg согласился экс-министр экономики Андрей Нечаев. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что уход иностранных инвесторов сказывается на рубле, так как резко снизились экспортные доходы и валютная выручка.

«Существенным и наименее прозрачным фактором ослабления рубля является вывод капитала уходящими из России иностранными компаниями. Напомню, что в период своей инвестиционной привлекательности Россия лишь за 2000–2021 годы получила только прямых иностранных инвестиций около $650 млрд. Сейчас примерно две тысячи зарубежных компаний ждут разрешения правительственной комиссии на продажу своих активов в России и вывод денег из страны. Не исключаю, что правительство еще более ужесточит условия ухода, чтобы остановить этот поток», — считает Нечаев.

Как на доллар повлияли российские предприниматели

Экономист Михаил Беляев в беседе с NEWS.ru указал еще на одну вероятную причину роста курса доллара. По его мнению, рубль слабеет из-за пассивности российских предпринимателей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Курс национальной валюты зависит от общего состояния экономики. Из-за пассивности наших предпринимателей российская экономика стоит на паузе, соответственно, и курс падает. Разгон инфляции также напрямую зависит от экономики. Если наши предприниматели не получат импульс, пока их пытаются вывести из этого летаргического сна и двинуть вперед, курс рубля продолжит падать по отношению к доллару», — заявил Беляев.

Почему рубль падает, несмотря на рост цен на нефть

Экономисты видят парадоксальную ситуацию в падении рубля при растущей цене на нефть. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев напомнил, что раньше рубль реагировал на рост нефтяных котировок укреплением и скидка на российскую нефть к нефти Brent была на уровне $2–4. Однако в последние месяцы эта скидка составляет $20–30, и российский бюджет получает гораздо меньше нефтяных доходов.

Более того, сокращается экспорт, так как Европа в конце прошлого и начале этого года почти полностью отказалась от нашей нефти. В результате растет дефицит бюджета. И других вариантов у властей, кроме как понижать курс рубля (к примеру, с помощью покупок иностранной валюты и повышения спроса на нее и ее курса), по мнению эксперта, нет.

Как падение рубля повлияет на инфляцию

Резкий рост курса доллара не сильно разгонит инфляцию, заявил NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. По его мнению, к концу года инфляция будет в районе 5,5–6%, а на рубль сейчас сильнее всего влияет резкое сокращение торгового сальдо.

«Импорт восстанавливается, а экспортная выручка не такая большая, также стоит помнить, что некоторые экспортеры придерживают валюту. Инфляцию это не сильно разгонит, к концу года она будет 5,5–6%», — подчеркнул Разуваев.

Сколько будет стоить доллар в ближайшее время

Бывший советник министра экономики России Евгений Надоршин сказал NEWS.ru, что в ближайшем будущем доллар может подняться до 83 рублей. К этому, считает эксперт, приведет спекулятивная волна. Он добавил, что ниже этих значений американская валюта упасть не должна.

В то же время Беляев уверен, что к концу апреля курс уже будет 82–84 рубля за доллар.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитик TeleTrade Владимир Ковалев напомнил, что рост мировых цен на нефть в дальнейшем частично компенсирует бюджетный дефицит, а резко выросшие расходы государства из-за предоплат по ряду контрактов в апреле будут подниматься уже меньшими темпами. При этом поступление налогов по итогам первого квартала увеличится.

Аналитик подчеркнул, что уровень в 80 рублей за доллар в правительстве РФ называли еще приемлемым для бюджета, а вот его превышение может быть воспринято рынком негативно. Поэтому курс постараются удержать, в том числе с помощью продажи иностранной валюты Минфином, считает эксперт. Поэтому в ближайшие месяцы Ковалев ждет сохранения курса доллара в диапазоне 76–80 рублей.

Может ли доллар превысить 100 рублей?

По оценкам аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, в ближайший год-полтора доллар вернется на максимум весны 2022 года, в район 121 рубля. Если, конечно, политики не найдут пути для скорейшего урегулирования конфликта на Украине, добавляет он.

В этой же перспективе доллар за 110–120 рублей ждет и аналитик компании TeleTrade Алексей Федоров.