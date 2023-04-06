Курс доллара превысил 80 рублей впервые с 18 апреля 2022 года

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Курс доллара превысил 80 рублей впервые с 18 апреля 2022 года. При этом юань вырос до 11,63 рубля, евро — до 87,5 рубля, свидетельствуют данные Московской Биржи. По данным на 09:18 мск, доллар рос на 0,22%, до 80,01 рубля.

Курс доллара расчетами «завтра» к 09:23 мск вырос на 25 копеек — до 80,08 рубля, юаня — на 5 копеек, до 11,63 рубля, евро — на 17 копеек — до 87,46 рубля. В начале торгов евро дешевел к рублю.

К 09:45 мск доллар ускорил рост до 80,12 рубля. Европейская валюта прибавила 0,23%, поднявшись до 87,49 рубля, а юань прибавил на 0,46%, достигнув отметку в 11,63 рубля.

Ранее сообщалось, что ослабление рубля вопреки росту цен на нефть связано с окончанием налогового периода. Аналитики уточнили, что в конце марта закончилось время, когда экспортеры переводили валютную выручку в рубли, чтобы оплатить налоги.

В апреле аналитик «Финам» Александр Потавин и эксперт TeleTrade Алексей Федоров рассказали NEWS.ru, что через год-полтора курс доллара может вырасти до 120 рублей. По их словам, причиной станет то, что властям нужно будет закрывать дыры в бюджете.

Курс доллара на бирже будет повышаться, и это позволит властям получить в бюджет больше рублей при продаже российских товаров за дорогие доллары, отметили эксперты.