Аналитики объяснили ослабление рубля при росте цен на нефть

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Аналитики объяснили ослабление рубля вопреки росту цен на нефть окончанием налогового периода, сообщает РБК. По данным агентства, в конце марта закончился период, когда экспортеры для оплаты налогов переводили валютную выручку в рубли.

Агентство подчеркивает, что также на ослабление отечественной валюты повлияли сделки по продаже иностранным бизнесом активов в России. Свое слово сказала и корректировка требований ЦБ к обязательным резервам в «недружественных» валютах.

По мнению опрошенных изданием экспертов, текущий рост цен на нефть, который обусловлен решением ОПЕК+ о сокращении добычи, окажет поддержку рублю лишь в будущем. При этом эффект частично нивелирует изменение ситуации с продажей юаней из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Ранее агентство Reuters сообщило, что российская «Роснефть» и индийская Indian Oil Corp перешли на эталон Dubai в ценообразовании для торговли нефтью. Компании решили отказаться от европейского бенчмарка Brent в пользу азиатского. Это решение двух крупнейших в своих странах предприятий является частью смещения продаж российской нефти в сторону Азии, считают журналисты.