Стало известно, что будет с курсом доллара через год Эксперты: через год курс доллара может подняться до 120 рублей

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Через год-полтора курс доллара может вырасти до 120 рублей. Об этом NEWS.ru сказали сразу два эксперта — аналитик компании «Финам» Александр Потавин и аналитик компании TeleTrade Алексей Федоров. Причиной станет то, что властям нужно будет закрывать дыры в бюджете. Курс доллара на бирже будет повышаться, и это позволит властям получить в бюджет больше рублей при продаже российских товаров за дорогие доллары.

Период адаптации российской экономики и сырьевых экспортеров к санкциям займет еще несколько месяцев. Затем ситуация с притоком валюты может улучшиться, и весной курс рубля стабилизируется и даже немного укрепится летом этого года. Во втором квартале этого года курс доллара к рублю будет держаться на отметках 73-80 руб., а до конца года — в районе 73-85 руб. А вот в ближайший год-полтора доллар вернется на максимумы весны 2022 года, в район 121 руб. Если, конечно, политики не найдут пути для скорейшего урегулирования конфликта на Украине, — говорит Потавин.

За год-полтора доллар действительно может вырасти к рублю до 110-120 руб., соглашается аналитик компании TeleTrade Алексей Федоров.

Российская валюта будут слабеть из-за проблем с федеральным бюджетом РФ, которые в ближайшие годы придется решать в том числе за счет более слабого рубля, — объясняет он.

Сегодня у американского доллара день рождения. По одной из теорий, 1 апреля 1778 года бизнесмен из Нью-Орлеана Оливер Поллок придумал знак доллара. Кстати, в качестве национальной валюты США он был утвержден позднее — в 1785 году. Согласно другой версии, за основу доллара американцы взяли испанский песо — на нем была изображена цифра 8 (песо по номиналу равнялся восьми реалам). Со временем американцы, чтобы экономить время при написании, стали знак доллара перечеркивать черточкой. Так и получился известный всем знак доллара — $.