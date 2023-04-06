«Спекулятивная волна»: экс-советник Минфина о резком падении курса рубля Экс-советник Минфина Надоршин связал падение курса рубля с «спекулятивной волной»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доллар может подняться до 83 рублей в ближайшем будущем, рассказал NEWS.ru бывший советник министра экономики России Евгений Надоршин. По его мнению, к этому приведет спекулятивная волна.

Вот уже три с лишним месяца дешевеет рубль, начиная с декабря. Учитывая нынешние обстоятельства и то, что сейчас разгоняется спекулятивная волна, в том числе и благодаря СМИ, можно ожидать значений в 80 — 83 рубля за доллар в ближайшей перспективе. Но ниже этих значений рубль пока что упасть не должен, — заявил Надоршин.

Утром 6 апреля курс доллара превысил 80 рублей впервые с 18 апреля 2022 года. По данным на 09:18 мск, доллар рос на 0,22%, до 80,01 рубля.

Ранее сообщалось, что ослабление рубля вопреки росту цен на нефть связано с окончанием налогового периода. Аналитики уточнили, что в конце марта закончилось время, когда экспортеры переводили валютную выручку в рубли, чтобы оплатить налоги. Кроме того, аналитик «Финам» Александр Потавин и эксперт TeleTrade Алексей Федоров рассказали NEWS.ru, что через год-полтора курс доллара может вырасти до 120 рублей из-за того, что властям нужно будет закрывать дыры в бюджете.