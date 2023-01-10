Цена на российскую нефть показала $38-42: что будет с рублем Стоимость черного золота из РФ уступает даже санкционному прайсу от ЕС

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская нефть как минимум из одного крупного порта продается по цене, которая вдвое меньше мировых и в полтора раза ниже ценового потолка, введенного Западом. По данным Bloomberg, 6 января баррель Urals торговался на уровне $38, чуть позже — $42. Кроме того, Россия вынуждена делать большие скидки азиатским покупателям из-за европейских санкций. О том, чем это сейчас грозит рублю и бюджету страны, расскажет NEWS.ru.

Почему дешевеет российская нефть

Эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти по морю и ограничение стоимости на российское сырье делают Россию все более зависимой от Китая и Индии, пишет Bloomberg. России приходится продавать черное золото со скидкой, чтобы конкурировать с поставками с Ближнего Востока.

По данным агентства, 6 января Urals торговалась в порту Приморск за $37,80 за баррель, тогда как мировой эталон Brent в этот же день стоил $78,5 за баррель. 9 января в России были проданы 10 тыс. тонн нефти за 218 млн руб., то есть цена за баррель составила $42,19. Для сравнения: в декабре, по данным Минфина РФ, средняя цена на нефть Urals составила $50,47 за баррель (против $72,71 в декабре 2021 года).

Напомним, с 5 декабря Евросоюз отказался от покупок российской танкерной нефти. В этот же день начал действовать потолок цен в $60 за баррель, который вместе с Евросоюзом ввели страны G7 и Австралия. Эти государства уже почти не покупают нефть из России, а с 5 декабря — не страхуют поставки из РФ в третьи страны, если цена нефти превышает данный потолок. А 5 февраля вступит в силу запрет на импорт в Евросоюз и российских нефтепродуктов.

Почему растут мировые цены

В целом эмбарго на импорт нефтепродуктов из России, скорее, должно, привести к росту котировок черного золота на мировом рынке: власти РФ грозят существенно сократить добычу из-за отсутствия покупателей, что может создать дефицит товара. Кроме того, вчера был зафиксирован рост котировок нефти марки Brent на фоне снятия Китаем ковидных ограничений. В частности, с 8 января в стране полностью отменены карантин и ПЦР-тестирование для иностранцев. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 2,43%, до $80,48 за баррель, отмечает «Коммерсант».

Тем временем сам Китай начал импортировать более широкий ассортимент российской нефти, включая сорта «Варандей» и «Новый порт», а также редкий арктический сорт Arco. По мнению трейдеров, закупки могут вытеснить некоторые ближневосточные сорта нефти, например, иракскую Basrah Heavy.

Но основным экспортным сортом российской нефти по-прежнему является Urals. Бюджет РФ рассчитывается исходя из предполагаемой среднегодовой цены нефти именно этой марки.

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Как все это повлияет на рубль и бюджет страны

Эксперты, опрошенные NEWS.ru, спорят о влиянии ситуации на курс рубля. Одни считают, что в ближайшее время нацвалюте ничего не грозит, а другие уверены в ее скором падении.

Экономист Денис Ракша:

Говорить о курсе рубля в связи с тем, что текущая цена нефти заметно ниже заложенной в бюджете среднегодовой цены в $70 за баррель, рано. Что такое среднегодовая цена? Сегодня она может быть $150, завтра $10, и в итоге составит те самые $70. Кроме того, сейчас начало года. Гипотетическая дыра в бюджете из-за низких цен на нефть появится не сегодня, а как минимум после первого квартала. Поэтому сейчас никаких движений курса рубля в связи с ценами на нефть не будет. К тому же, помимо ослабления нацвалюты [с помощью закупки иностранных денег и повышения тем самым их курсов], у Минфина есть и другие инструменты наполнения бюджета (чем слабее рубль, тем больше Россия получает рублей от продажи нефти за доллары. — NEWS.ru). Это эмиссия денег и повышение налогов. И все это Минфин может комбинировать в разных пропорциях. Совсем не обязательно, что он начнет с ослабления рубля. Скорее, наоборот. Наконец, что будет с поставками нефтепродуктов, еще пока никто толком не знает. Есть Турция, Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, через которые российская нефть в виде нефтепродуктов может поступать в европейские страны.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин:

Курс рубля традиционно зависит от предложения и спроса валюты на Московской бирже. Даже несмотря на введенные санкции осенью 2022 года, платежный баланс — соотношение движения средств в страну и из страны — у России был достаточно сильным, что удерживало рубль от обесценивания. Но введение потолка цен и эмбарго на российскую нефть в декабре прошлого года определенно ухудшило ситуацию с платежным и торговым балансом РФ. А после 5 февраля ситуация только усугубится. Запрет на импорт российских нефтепродуктов негативно скажется на объемах российского экспорта уже весной-летом 2023 года. При более-менее стабильных объемах экспорта и среднемесячной цене барреля Urals в $60 курс доллара может опуститься до 65-68 руб. При снижении цены барреля до $55 курс доллара может вырасти до 70-72 руб., а при падении нефти до $50 доллар способен подняться к 74-75 руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев: