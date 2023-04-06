Аналитик назвал причину обрушения рубля Аналитик Разуваев: к концу апреля курс доллара не превысит 85 рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К концу апреля курс доллара не уйдет выше 85 рублей, заявил NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, в настоящий момент на курс российской валюты в наибольшей степени влияет резкое сокращение торгового сальдо. Эксперт отметил, что импорт восстанавливается, а экспортная выручка не очень большая.

На курс сильнее всего сейчас влияет резкое сокращение торгового сальдо. Импорт восстанавливается, а экспортная выручка не такая большая. Также стоит помнить, что некоторые экспортеры придерживаются валюты. Инфляцию это не сильно разгонит, к концу года она будет 5,5–6%, — подчеркнул Разуваев.

Он подчеркнул, что, учитывая рост цен на нефть, в этом году курс доллара может составить 65 рублей. Аналитик также предположил, что Центробанк оставит неизменной ключевую ставку.

Соответственно, дорогая ставка всегда говорит в пользу национальной валюты. Лучше ориентироваться на индекс МосБиржи, ослабление рубля не сильно скажется на инфляции, но больше — на дефиците бюджета, — заключил специалист.

Утром 6 апреля курс доллара превысил 80 рублей впервые с 18 апреля 2022 года.

Ранее сообщалось, что ослабление рубля вопреки росту цен на нефть связано с окончанием налогового периода. Аналитики уточнили, что в конце марта закончилось время, когда экспортеры переводили валютную выручку в рубли, чтобы оплатить налоги.

Кроме того, аналитик «Финам» Александр Потавин и эксперт TeleTrade Алексей Федоров рассказали NEWS.ru, что через год-полтора курс доллара может вырасти до 120 рублей из-за того, что властям нужно будет закрывать дыры в бюджете.