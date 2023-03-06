Минфин озвучил дефицит бюджета в России Минфин: дефицит бюджета России в январе-феврале составил 2,58 трлн рублей

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В январе-феврале 2023 года дефицит федерального бюджета в России составил 2,58 триллиона рублей, говорится в опубликованном на сайте Минфина сообщении. При этом, по предварительным оценкам, доходы составили 3,16 триллиона рублей, что на 25% ниже объемов аналогичного периода прошлого года.

Предварительные оценки исполнения федерального бюджета в январе-феврале текущего года соответствуют динамике, заложенной при формировании основных характеристик на 2023 год в рамках закона о бюджете, — уточнили в Минфине.

В ведомстве отметили, что, по предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета в январе-феврале 2023 года составил 5 744 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 52%. Последнее связано с ускорением финансирования расходов в начале 2023 года, направленных на оперативное заключение контрактов и авансирование по отдельным контрактуемым расходам. Ожидается, что это даст возможность для обеспечения более равномерного кассового исполнения расходов бюджета в течение года.

Ранее вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство России обсуждает с крупным бизнесом возможность введения добровольного однократного взноса в бюджет. По его словам, это не стоит принимать за повышение налогов.