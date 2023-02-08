Крупному бизнесу предложат раскошелиться на взнос в бюджет Правительство России обсуждает с крупным бизнесом добровольные взносы в бюджет

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Правительство России обсуждает с крупным бизнесом возможность введения добровольного однократного взноса в бюджет, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, которые приводит ТАСС, прорабатываемый взнос не является повышением налогов. Вероятный размер взноса Белоусов не назвал.

Зампред правительства пояснил, что тема добровольного взноса связана с «очень хорошими» финансовыми результатами многих компаний за прошлый год и коснется исключительно крупных компаний, получивших значительную прибыль за первые три квартала.

Добровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однократный. <...> Это не повышение налогов. Есть windfall tax, такое понятие в налоговой практике, как однократное взимание налогов. <...> Рассматривается это как история добровольная, бизнес в этом активно участвует, — сказал Белоусов.

Минфин ранее сообщил, что дефицит федерального бюджета по итогам января 2023 года, по предварительной оценке, составит 1,76 трлн рублей. Годом ранее был получен профицит бюджета в размере 125 млрд рублей. Рекордный для января дефицит стал следствием сокращения доходов на 35% в годовом выражении, до 1,36 трлн рублей, и увеличения расходов на 58,7%, до 3,12 трлн рублей.

В свою очередь экономист Евгений Коган предположил, что российская экономика в 2023 году столкнется с дефицитом бюджета, который может достигнуть 4-5 трлн рублей. По его словам, это не создаст для страны больших проблем благодаря бюджетному правилу, которое помогает стабилизировать курс валюты.