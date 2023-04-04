Доллар летит к 80 рублям, евро — к 90: что будет с курсом в апреле — июне Почему рубль слабеет на фоне роста нефтяных цен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доллар взлетел выше 79,4 рубля, а евро — выше 86,5 впервые с апреля прошлого года. Ситуация неожиданная, ведь нефтяные цены растут, и раньше это всегда приводило к укреплению рубля. Почему же в итоге дорожают иностранные валюты, а не рубль, и что будет с курсами в апреле — июне, расскажет NEWS.ru.

Что случилось с курсами валют

Сегодня утром курс доллара достиг 79 рублей впервые с 19 апреля 2022 года. На момент написания материала он уже перевалил за 79,4. В свою очередь курс евро превысил 86 рублей впервые с 15 апреля 2022 года. Сейчас он уже 86,6.

Что происходит с нефтяными ценами

Парадоксально, но рубль падает на фоне вчерашних новостей о том, что Россия и другие страны ОПЕК и ОПЕК+ сокращают добычу нефти. То есть дают толчок к росту нефтяных цен. И если в конце марта нефть российской марки Urals стоила на бирже в районе 59$ за баррель, то на момент написания материала она уже продавалась за 64,7$. Баррель эталонной европейской марки Bren в конце марта стоил в районе 79$, а к данному моменту вырос до 85,6$.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обычно такие новости приводили к укреплению рубля. Ведь рост нефтяных цен означал рост доходов российского бюджета и радужные перспективы экономики страны. На этом фоне в прошлые годы инвесторы по всему миру покупали рубли для дальнейших инвестиций — покупки акций наших компаний, товаров, а порой — и для открытия бизнеса в России. Но именно вчера национальная валюта начала очередной виток падения, и курс доллара вышел за 78 рублей.

Почему рубль падает, несмотря на подорожание нефти

Раньше рубль реагировал на рост нефтяных котировок укреплением, поскольку и скидка на российскую нефть к нефти Brent была на уровне $2–4, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. А в последние месяцы эта скидка составляет $20–30, и российский бюджет получает гораздо меньше нефтяных доходов. Кроме того, сокращается экспорт: Европа в конце прошлого и начале этого года почти полностью отказалась от нашей нефти. В результате растет дефицит бюджета. И других вариантов у властей, кроме как понижать курс рубля (к примеру, с помощью покупок иностранной валюты и повышения спроса на нее и ее курса), по мнению эксперта, нет.

К тому же растет и импорт в Россию, в том числе благодаря механизмам параллельного импорта. А для закупок товаров за рубежом поставщики покупают доллары и евро, что увеличивает на них спрос и, соответственно, их курс. Кроме того, рынок ожидает, что в апреле Минфин снизит продажи валюты по «бюджетному правилу», говорит аналитик TeleTrade Владимир Ковалев. А это поддерживало курс рубля, так как власти, продавая доллары, евро и другие валюты, сами создавали высокий спрос на рубль. Все эти факторы в начале апреля перевешивают позитивные ожидания от роста сырьевых цен, добавляет Артем Деев.

Сколько будет стоит рубль в апреле — июне

Более мягкий сценарий рисует Ковалев. По его оценке, рост мировых цен на нефть в дальнейшем частично компенсирует бюджетный дефицит. А резко выросшие в начале апреля расходы государства из-за предоплат по ряду контрактов в апреле будут подниматься уже меньшими темпами. При этом поступление налогов по итогам первого квартала увеличится.

Кроме того, говорит Ковалев, уровень в 80 руб. за доллар в правительстве РФ называли еще приемлемым для бюджета. А вот его превышение может быть воспринято рынком негативно. Поэтому курс постараются удержать, в том числе с помощью продажи иностранной валюты Минфином, допускает аналитик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В связи с указанными факторами на ближайшие месяцы Ковалев ждет сохранения курса доллара в диапазоне 76–80 руб., а евро — 84–90 руб. Но Деев ставит на нарастание эффекта от санкций. Ведь в начале года доходы от продажи нефти упали вдвое по сравнению с началом прошлого года. По прогнозу аналитика, в апреле — июне доллар способен вырасти до 80–82 рублей, а евро превысит отметку в 90 рублей за единицу.

Какой курс доллара и евро будет в ближайшие годы

Аналитики «Ингосстрах-Инвестиций» ранее предсказывали рост курса доллара до 100 руб. к 2024 году и выше 200 руб. в 2025 году. Другие эксперты тоже допускают ослабление рубля, пусть и не столь впечатляющее.

Так, по оценкам аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, в ближайший год-полтора доллар вернется на максимумы весны 2022 года, в район 121 руб. Если, конечно, политики не найдут пути для скорейшего урегулирования конфликта на Украине, добавляет он. В этой же перспективе доллар за 110–120 руб. ждет и аналитик компании TeleTrade Алексей Федоров. Российская валюта будет слабеть из-за проблем с бюджетом, которые в ближайшие годы придется решать в том числе за счет более слабого рубля, объясняет он. Ведь чем дороже доллары, тем больше рублей приносит в казну продажа товаров за эти доллары.

Как санкции разрушали цены на российскую нефть

С 5 декабря Евросоюз отказался от покупок российской танкерной нефти, а в начале этого года втрое сократился экспорт нефти в Европу по нефтепроводу «Дружба». Также 5 декабря начал действовать потолок цен в $60 за баррель, который вместе с Евросоюзом ввели страны G7 и Австралия. Эти государства уже почти не покупают нефть из России, а с 5 декабря не страхуют поставки из РФ в третьи страны, если цена нефти превышает этот потолок.

Кроме того, 5 февраля вступил в силу запрет на импорт в Евросоюз и российских нефтепродуктов. В результате еще в прошлом году Россия нарастила продажи нефти и других ресурсов в азиатские страны, но скидки на эти товары порой достигают 30%. Кроме того, часть поставок, если верить журналистам британского журнала The Economist, идут «теневым флотом» в неизвестных направлениях.

В результате 6 января российская нефть Urals торговалась в порту Приморск за $37,80 за баррель, тогда как мировой эталон Brent в этот же день стоил $78,5 за баррель. 9 января в России были проданы 10 тыс. тонн нефти за 218 млн руб., то есть цена за баррель составила $42,19.

Для сравнения: в декабре, по данным Минфина РФ, средняя цена на нефть Urals составляла $50,47 за баррель. Но и это была очень маленькая величина. К примеру, в декабре 2021 года баррель Urals стоил $72,71.