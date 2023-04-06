Экс-министр экономики назвал причины резкого ослабления рубля Экс-министр экономики Нечаев: сокращение экспорта и уход инвесторов из России ослабил рубль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курса рубля сильно зависит от продажи валютной выручки экспортерами, которая сейчас резко снизилась, от чего российская национальная валюта значительно ослабла, заявил NEWS.ru бывший министр экономики России Андрей Нечаев. Он подчеркнул, что уход иностранных инвесторов также негативно сказывается на состоянии рубля.

Сейчас резко снизились экспортные доходы и валютная выручка от экспорта. Конечно, уход иностранных инвесторов сказывается негативно на рубле. Существенным и наименее прозрачным фактором ослабления рубля является вывод капитала уходящими из России иностранными компаниями, — заявил экс-министр.

Он напомнил, что в период своей инвестиционной привлекательности Россия лишь за 2000–2021 годы получила только прямых иностранных инвестиций около $650 млрд.

Сейчас примерно 2000 зарубежных компаний ждут разрешения правительственной комиссии на продажу своих активов в России и вывод денег из страны. Не исключаю, что правительство еще более ужесточит условия ухода, чтобы остановить этот поток, — подытожил спикер.

6 апреля данные Московской биржи показали, что курс доллара превысил 80 рублей впервые с 18 апреля 2022 года. При этом юань вырос до 11,63 рубля, евро — до 87,5 рубля. По информации на 09:18 мск, доллар рос на 0,22%, до 80,01 рубля.