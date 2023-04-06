«Экономика на паузе»: экономист объяснил резкое падение рубля Экономист Беляев: экономика России «стоит на паузе» из-за пассивности предпринимателей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс национальной валюты зависит от общего состояния экономики, а из-за пассивности наших предпринимателей российская экономика стоит на паузе, что приводит к падению курса, рассказал в разговоре с NEWS.ru экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Михаил Беляев. По его словам, к концу апреля курс может составить 82 – 84 рубля за доллар.

Курс национальной валюты зависит от общего состояния экономики. Из-за пассивности наших предпринимателей российская экономика стоит на паузе, соответственно и курс падает, — заявил он.

Экономист подчеркнул, что «разгон инфляции» также напрямую зависит от экономики и если российские бизнесмены не получат импульс, то рубль станет еще слабее.

Если наши предприниматели не получат импульс, пока наш президент и премьер-министр «пытаются их вывести из этого летаргического сна и двинуть вперед», то курс рубля так и продолжит падать по отношению к доллару. К концу апреля, уверен, курс уже будет 82 – 84 рубля за доллар, — резюмировал эксперт.

6 апреля данные Московской биржи показали, что курс доллара превысил 80 рублей впервые с 18 апреля 2022 года. При этом юань вырос до 11,63 рубля, евро — до 87,5 рубля, свидетельствуют данные Московской Биржи. По информации на 09:18 мск, доллар рос на 0,22%, до 80,01 рубля.