Курс евро поднялся выше 98 рублей впервые с весны 2022 года Курс евро на МосБирже превысил 98 рублей впервые с 22 марта 2022 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курс евро на МосБирже поднялся выше 98 рубля впервые с 29 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара также стремится к отметке 90 рублей, максимуму за 15 месяцев.

По состоянию на 13:39 расчетами на «завтра», курс евро на Мосбирже достиг 97,99 рубля, увеличившись на 1,35 рубля. На 13:34 европейская валюта торговалась по 98,01 рубля.

Курс доллара при этом вырос до 89,83 рубля, прибавив 1,13 рубля. Юань поднялся до 12,41 рубля, подорожав на 23 копейки.

30 июня в ходе торгов МосБиржи курс доллара поднялся выше 89 рублей впервые с марта прошлого года. На тот момент курс евро достигал 96,19 рубля, юаня — 12,16 рубля.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев предрек подорожание рубля от увеличения доли нацвалют в расчетах между странами ШОС, к которому призвал председатель КНР Си Цзиньпин. Разуваев отметил, что это еще одна попытка России и Китая «уйти» от доллара, что способствует укреплению рубля. Кроме того, национальная валюта РФ может улучшить позиции по отношению к доллару и евро в случае повышения ключевой ставки ЦБ. По мнению экономиста, в пользу рубля может сыграть и сокращение госрасходов бюджета на 10%, предложенное Минфином, о чем сообщали со ссылкой на источники СМИ.