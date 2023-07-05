Россиянам рассказали, когда курс доллара может дойти до 100 рублей «Альфа-Форекс»: курс доллара может вырасти до 100 рублей к концу сентября

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Курс доллара может вырасти до 100 руб. уже к концу сентября. Об этом сообщил NEWS.ru генеральный директор компании «Альфа-Форекс» Гузель Проценко. Примерно о таких же темпах заявил NEWS.ru аналитик телеграм-канала «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов. На данный момент курс доллара на Мосбирже равен 90 руб., евро — 97,8 руб., юаня — 12,4 руб.

Если текущие тенденции продолжатся, исходя из анализа рыночных данных и экономических факторов, можно предположить, что доллар может достичь отметки в 100 рублей в течение ближайших нескольких месяцев, — сказал Проценко.

В свою очередь, Раманинов отмечает: главным фактором, влияющим на курс рубля по отношению к другим валютам, является баланс спроса и предложения иностранной валюты на рынке. И то, что с начала года курс рубля упал на 26%, связано с уменьшением разницы между экспортом и импортом, санкционным ограничением цены на российскую нефть, а также с оттоком иностранного капитала из России.

При подобных темпах обесценивания, доллар может достигнуть отметки в 100 рублей к концу сентября, — сказал Раманинов.

Ранее NEWS.ru писал, что очередная волна ослабления рубля началась после попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Если вечером в пятницу, 23 июня, рубль на МосБирже даже немного укрепился к предыдущим дням, и курс доллара равнялся 84 руб., то в начале торгов в понедельник доллар и евро резко выросли по отношению рублю. Курс доллара в моменте поднимался выше 87 руб. впервые с марта 2022 года, достигнув 87,23 руб., а курс евро доходил до 95,28 руб., курс юаня — до 12 руб.