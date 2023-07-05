Курс евро на Мосбирже поднялся выше 99 рублей Курс евро на Мосбирже превысил 99 рублей впервые с 29 марта 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московская биржа

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 99 рублей впервые с 29 марта 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже. Торги европейской валютой начались в 07:09 по мск, на момент их начала евро стоил 97,78 рубля.

Курс европейской валюты расчетами «завтра» на 15:17 мск вырос на 1,77 рубля — до 99,01 рубля. Американский доллар при этом повышается на 1,80 рубля — до 90,98 рубля.

Курс юаня в свою очередь поднялся на 19 копеек — до 12,52 рубля. Таких показателей он достиг впервые с апреля 2022-го.

Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева ранее объяснила, что основным фактором падения рубля стало изменение торгового баланса. По ее словам, наблюдается существенное сокращение текущего сальдо в этом году по сравнению с прошлым годом и с последним кварталом. Это вызвано в том числе сокращением экспортной выручки, отметила финансист.

Ранее NEWS.ru писал, что очередная волна ослабления рубля началась после попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Если вечером в пятницу, 23 июня, рубль на МосБирже даже немного укрепился к предыдущим дням и курс доллара равнялся 84 рублям, то в начале торгов в понедельник доллар и евро резко выросли по отношению рублю. Курс доллара в моменте поднимался выше 87 рублей впервые с марта 2022 года, достигнув 87,23 рубля, а курс евро доходил до 95,28 рубля, курс юаня — до 12 рублей.