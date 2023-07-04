В ЦБ объяснили падение курса рубля Первый зампред ЦБ объяснила падение рубля изменением торгового баланса

Основным фактором падения рубля стало изменение торгового баланса, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По ее словам, которые приводит ТАСС, наблюдается существенное сокращение текущего сальдо в этом году по сравнению с прошлым годом и с последним кварталом. Это вызвано, в том числе, сокращением экспортной выручки, отметила финансист.

Основные факторы [снижения рубля] мы выделяем так же, как и раньше, — это торговый баланс. <…> Мы видим существенное сокращение текущего сальдо в этом году по сравнению с прошлым годом и с последним кварталом, это связано и со снижением экспортной выручки, и, по-моему, снижение цен сказалось, — заявила Юдаева.

Днем 4 июля курс евро на Мосбирже поднимался выше 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Курс доллара также стремится к отметке 90 рублей, максимуму за 15 месяцев.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев предрек подорожание рубля от увеличения доли нацвалют в расчетах между странами ШОС, к которому призвал председатель КНР Си Цзиньпин. Разуваев отметил, что это еще одна попытка России и Китая «уйти» от доллара, что способствует укреплению рубля. По мнению экономиста, в пользу рубля может сыграть и сокращение госрасходов бюджета на 10%, предложенное Минфином