Основным фактором падения рубля стало изменение торгового баланса, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По ее словам, которые приводит ТАСС, наблюдается существенное сокращение текущего сальдо в этом году по сравнению с прошлым годом и с последним кварталом. Это вызвано, в том числе, сокращением экспортной выручки, отметила финансист.
Основные факторы [снижения рубля] мы выделяем так же, как и раньше, — это торговый баланс. <…> Мы видим существенное сокращение текущего сальдо в этом году по сравнению с прошлым годом и с последним кварталом, это связано и со снижением экспортной выручки, и, по-моему, снижение цен сказалось, — заявила Юдаева.
Днем 4 июля курс евро на Мосбирже поднимался выше 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Курс доллара также стремится к отметке 90 рублей, максимуму за 15 месяцев.
Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев предрек подорожание рубля от увеличения доли нацвалют в расчетах между странами ШОС, к которому призвал председатель КНР Си Цзиньпин. Разуваев отметил, что это еще одна попытка России и Китая «уйти» от доллара, что способствует укреплению рубля. По мнению экономиста, в пользу рубля может сыграть и сокращение госрасходов бюджета на 10%, предложенное Минфином