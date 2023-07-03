Как попытка мятежа ЧВК «Вагнер» «ударила» по рублю: что будет с его курсом Какие прогнозы дают эксперты по поводу позиций российской валюты

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru

Новости о попытке военного мятежа в России со стороны ЧВК «Вагнер» на прошлой неделе заметно пошатнули позиции российской валюты. До сих пор рубль чувствует себя не слишком уверенно, но, скорее, не из-за новостного фона, а из-за низкой ликвидности. Когда ждать стабилизации курса и станет ли рублю помогать Центробанк — в материале NEWS.ru.

Что произошло 23 и 24 июня

Вечером 23 июня в Сети распространилось сообщение бизнесмена Евгения Пригожина о том, что российская армия якобы обстреляла лагерь ЧВК «Вагнер». По версии предпринимателя, «погибло огромное количество бойцов». Пригожин пообещал «жестко ответить». Утром 24 июня стало известно, что члены ЧВК заняли штаб Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, заблокировали там же отделы полиции, а затем направили колонну с бойцами и техникой на Москву через Воронежскую, Липецкую и Тульскую области.

Минобороны в своем обращении в Telegram заявило, что бойцов ЧВК «обманом втянули в преступную авантюру Пригожина». В ведомстве призвали участников «Вагнера» выйти на связь с представителями Минобороны или правоохранительных органов. В ФСБ заявили, что Пригожин фактически призвал к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ.

Вечером в субботу Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об остановке продвижения ЧВК «Вагнер» по территории России. Как сообщается, их переговоры шли весь день по согласованию с Владимиром Путиным. 27 июня ФСБ прекратило уголовное дело о попытке вооруженного мятежа в России.

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru

Как падали курсы рубля в обменных пунктах

В день попытки мятежа российские банки резко подняли курсы продажи валюты. Так, доллар они продавали дороже 90 руб., за евро просили более 100 руб., а в некоторых обменных пунктах курс доходил до 200 за доллар. Правда, уже на следующий день обменные курсы начали снижаться.

В понедельник, 26 июня Сбербанк сообщил, что снизил курс валют на 2 рубля в своем приложении. Там предлагалось купить доллар за 88,04 руб., евро — за 93,66 руб. В пресс-службе банка отметили, что не наблюдают повышенного спроса, а 90% операций клиентов приходится на продажу иностранной валюты. В приложении «Тинькофф» курсы покупки валют утром в понедельник закрепились на уровне 86,5 за доллар и 95,8 за евро.

Что случилось на бирже

Если вечером в пятницу, 23 июня, рубль на Мосбирже даже немного укрепился к предыдущим дням, и курс доллара равнялся 84 руб., то в начале торгов в понедельник доллар и евро резко выросли по отношению рублю. Курс доллара в моменте поднимался выше 87 руб. впервые с марта 2022 года, достигнув 87,23 руб., а курс евро доходил до 95,28 руб., курс юаня — до 12 руб.

Но уже к обеду понедельника (26 июня) рубль перешел к росту. К 12:38 мск курс доллар снизился до 84,5 руб., евро просел до 92 руб., а юань опустился до 11,7 руб.

Впрочем, в этот понедельник, 3 июля ситуация совсем другая: по состоянию на 17:56 мск, курс доллара на МосБирже составлял 88,9 руб., евро — 97 руб, курс юаня — 12,23 руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каким будет курс рубля в июле

Большинство опрошенных NEWS.ru аналитиков прогнозируют курс доллара в июле на уровне 86 руб. и выше. При этом эксперты допускают некоторую коррекцию. По их мнению, рубль может поддержать предполагаемое повышение ключевой ставки Центробанком, рост цен на нефть и газ, а также дополнительный налог на сверхприбыль.

Станет ли ЦБ спасать рубль

Курс рубля снижается до тех пор, пока это устраивает Центробанк, объясняет финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Как только регулятор решит, что котировки опустились до недопустимых значений, он введет ограничительные меры и стабилизирует ситуацию», — считает он.

Эксперт напоминает, что подобную ситуацию мы наблюдали в марте 2022 года, когда после резкого повышения ключевой ставки была введена повышенная комиссия на покупку валюты, а экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки. «Все это привело к восстановлению курса доллара с отметок выше 120 руб. до 50 руб. в кратчайшие сроки», — отмечает Антонов.

Фото: NEWS.ru

Что будет с рублем дальше

Но сейчас регулятор вряд ли станет что-то предпринимать, тем более что в самом ЦБ подчеркивают: текущее ослабление нацвалюты не несет рисков для финансовой стабильности, говорит Антонов. Поэтому он считает рост курса доллара выше 95 руб. вполне реальным. Впрочем, если россияне вдруг начнут массово выводить деньги с банковских счетов и скупать иностранную валюту, пытаясь сохранить свои сбережения, ЦБ может начать действовать.

По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, рост курса доллара до 90 руб. — это «эффект низкой ликвидности». На рынке попросту недостает предложения валюты при высоком на нее спросе. Это происходит на фоне растущего импорта и продажи иностранцами российских активов, уточняет он. При этом аналитик ждет укрепления рубля. По его словам, к осени мы сможем увидеть курс доллара ближе к 80 руб.

Текущий курс — 85-90 руб. за доллар — с учетом накопленной инфляции эквивалентен 75 за доллар до февраля 2022 года, добавляет аналитик Telegram-канала «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов.

Дальше, по мнению Раманинова, рубль двинется в сторону ослабления. Но точных прогнозов эксперт не дает: слишком много факторов, которые в любой момент могут все изменить.

Читайте также:

Курсы валют в июле 2023-го: сколько будут стоить рубль, доллар, евро и юань

Рубль рухнул до 87 за доллар на фоне попытки мятежа: что будет дальше

ЦБ может повысить ключевую ставку: как это повлияет на курс рубля