В РСТ заявили о резком снижении цен на туристические поездки в Крым Вице-президент РСТ Барзыкин: скидки на путевки в Крым доходят до 30%

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Крым является единственным туристическим направлением России, которое значительно снижает цены на путевки в 2023 году, скидки доходят вплоть до 30%, заявил в беседе с NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, это в первую очередь связано с нарушением транспортной доступности и логистики.

Действительно, Крым — единственное направление России, которое реально снижает цены на туры в этом году. Сейчас есть скидки в 20–30%, хотя это предел, особенно для сегмента гостиниц три звезды, — сказал Барзыкин.

Он пояснил, что, даже несмотря на добавление поездов и запуск чартерных автобусов, уровень туристического потока будет ниже в сравнении с прошлым годом или доковидным периодом. Собеседник считает, что это продлится до тех пор, пока не восстановится авиасообщение.

Кроме того, он указал, что в марте и апреле было более активное бронирование, чем в летний сезон и, по его прогнозам, перспективы туристического сезона в этом направлении не велики.

Ранее руководитель одного из отечественных туроператоров Артур Мурадян рассказал о самых бюджетных направления внутреннего туризма. По его словам, к таковым относятся Северный Кавказ, Карелия, города Золотого Кольца, Минеральные воды, Нальчик.