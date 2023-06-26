Названы самые бюджетные направления России для летнего отдыха Глава SpaceTravel Мурадян назвал среди самых бюджетных направлений отдыха Северный Кавказ и Карелию

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По сравнению с заграничным отдыхом, направления внутреннего туризма шире по сегменту и бюджету, в среднем они обходятся в 25-45 тысяч рублей, рассказал в беседе с NEWS.ru гендиректор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян. В числе бюджетный направлений он назвал Северный Кавказ, Карелию, Золотое кольцо.

Сам по себе Северный Кавказ очень бюджетный, несмотря на дефицит объектов размещения. Популярно санаторно-курортные лечение, оно обходится где-то за две-три тысячи рублей в сутки, также не стоит забывать про Крым, спрос на него сохраняется, учитываю даже сложную ситуацию на юге, — отметил Мурадян.

Он добавил, что недорогими направлениями являются Поволжье, Калининград, где существуют различные программы отдыха, включая формат «уикендов». Сюда же глава компании отнес Минводы, Нальчик и Кабардино-Балкарию в целом.

Так что в России направлений для выбора намного больше, и, конечно, они дешевле, чем путешествие за границу, — заключил Мурадян.

Ранее руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский рассказал, что попытка мятежа ЧВК «Вагнер» не оказала значительного влияния на отдых в России. По его словам, имели место некоторое сокращение продаж туров и аннулирование туристами поездок, но ситуация уже нормализовалась.