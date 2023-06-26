В РСТ рассказали, как ситуация с ЧВК «Вагнер» повлияла на туризм в России РСТ: ситуация с ЧВК «Вагнер» существенно не повлияла на внутренний туризм

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Ростов-на-Дону. Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания штаба Южного военного округа

Ситуация вокруг ЧВК «Вагнер» значительного влияния на отдых в стране не оказала, сообщил NEWS.ru руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. По его словам, имели место некоторое сокращение продаж туров и аннулирование туристами поездок, но к настоящему времени ситуация нормализовалась.

В субботу, 24 июня, когда начали появляться новости о ЧВК «Вагнер», было несколько случаев, когда туристы задерживались в местах отдыха, чтобы переждать транспортные проблемы. При этом известно, что значительное количество туристов въезжало и выезжало в сторону Москвы, Краснодарского края, поэтому существенно это не повлияло на ход событий, — отметил Уманский.

Он добавил, что 24 июня примерно вдвое сократились продажи путевок по направлениям юга России, куда туристы планировали отправляться на автомобилях, но на следующий день ситуация уже нормализовалась.

Люди, аннулировавшие свои поездки, попросили восстановить бронирование, и сейчас ситуация уже полностью нормализовалась, а туристы продолжают планировать отдых, — заключил эксперт.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что стоимость билетов на зарубежные поездки нормализовалась после резкого роста 24 июня. При этом в организации отметили, что скачок цен не сопровождался дефицитом билетов в страны СНГ и Турцию.