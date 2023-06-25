Цены на зарубежные авиаперелеты вернулись к норме АТОР: цены на перелеты в страны СНГ и Турцию вернулись к норме после событий 24 июня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость билетов на зарубежные поездки нормализовалась после резкого роста в субботу, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР), опубликованном на сайте. В организации отметили, что рост не сопровождался дефицитом билетов в страны СНГ и Турцию.

Стоимость билетов за рубеж пришла в норму после скачка цены накануне. Есть и экстремально низкие тарифы на сегодня и завтра, — говорится в сообщении АТОР.

Перелет в Астану обойдется в 7,5 тысяч рублей, в Алма-Ату на следующей неделе можно добраться за 18 тысяч рублей, а в Ереван — от 29,3 тысяч рублей на следующей неделе. В Анталью с «Аэрофлотом» 25 июня можно улететь за 25 тысяч рублей, а на следующей неделе — за 12 с AZUR Air. В Стамбул с 26 июня можно добраться за 13,5 тысяч рублей.

Рост цен на билет специалисты связывали с рядом заявлений бизнесмена Евгения Пригожина и движением военной техники ЧВК «Вагнер» по территории регионов России. Против предпринимателя возбудили дело о вооруженном мятеже, но позже разбирательство было прекращено, а Пригожин покинул Россию, отправив своих военных в полевые лагеря.