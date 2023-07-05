Доступное жилье, резиновая еда: что пишут туристы об отдыхе в Калининграде NEWS.ru узнал о плюсах и минусах путешествий в самую западную часть России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кафедральный собор на острове Канта, Калининград

Российские туристы называют Калининград одним из наиболее недорогих направлений для отдыха. Путешественникам нравится, что в самом западном регионе РФ можно найти недорогое жилье и совместить пляжный отдых с культурным. NEWS.ru поговорил об этом с экспертом и узнал, какие отзывы о Калининградской области оставляют россияне в Сети и куда они советуют ехать в первую очередь.

Что посмотреть в Калининграде

Россиянка с ником lizalizza на форуме Otzovik назвала отдых в Калининграде «усладой для души и тела». По ее словам, она осталась под впечатлением от поездок в Зеленоградск и Светлогорск.

«Места, куда хочется вернуться вновь и вновь. Послушать шум волн и крики чаек. Выпить пряный глинтвейн и съесть крендель. Обязательно к посещению — Куршская коса (входит в наследие ЮНЕСКО. — NEWS.ru). Дух захватывает от этих видов. Природа поистине постаралась и вместила в себя всю необъятную красоту, чего только стоят танцующий лес или высота Эфа», — поделилась туристка.

Посетитель форума Otzovik Юрий порекомендовал побывать не только в Калининграде, но и Светлогорске, Зеленоградске, поселках Янтарный и Приморье. Он отметил, что несмотря на модернизацию, именно эти города сохранили исторический облик.

«В Калининградской области множество оздоровительных санаториев, отелей, ресторанов, мест для отдыха, музеев, исторических сооружений (оборонительные крепостей, замков и другое). Калининградская область омывается Балтийским морем и его заливами Куршским и Калининградским. Куршская коса — это уникальный заповедник», — пояснил он.

Из минусов турист выделил холодный ветер и дорогую аренду жилья. Он также добавил, что в курортных городах мало развлекательных центров, на пляжах бывает тесно, а алкогольные напитки не продают уже после 21:00 по мск.

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press Россия. Калининградская область. Пляжный отдых на Балтийском море. Куршская коса

Что не нравится туристам в Калининграде

Пользователь angel41001 сравнила некоторые районы Калининграда с городами Сибири.

«Некоторые районы сильно пострадали в войну от бомбежек, а затем застраивались „как получится“, лишь бы побыстрее — людям нужно было где-то жить. Спасибо хотя бы за такой реверанс историческому прошлому. Не в обиду калининградцам будет сказано, но пока мы ехали по окраинам города, успели расстроиться, потому что вспомнился нам не самый красивый сибирский город Канск с его грустными кварталами послевоенной застройки», — написала туристка.

Путешественница под ником nanamal отметила, что не впечатлена историческими районами Калининграда.

«Во-первых, Кёнигсберг меня особо не впечатлил. Единственные достопримечательности — это остров Канта и Рыбная деревня. Это всё, что осталось, на мой взгляд, от прежней архитектуры. В целом, это уже современный город похожий на другие», — отметила туристка.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Рыбная деревня, Калининград

Дорого ли стоит отдых в Калининграде

Посетительница форума Nanamal призналась, что выбрала Калининград из экономии: поездки за границу стали дорогими. По ее словам, она хотела поехать в Германию, но сейчас такой возможности нет.

«Очень хотелось посмотреть на старые здания, постройки тех времён в немецком стиле. Эти виды меня очень привлекают. Я запланировала поездку не только в сам Кёнигсберг, но и в область — Советск, Зеленоградск, Янтарный, Ильичёво», — рассказала женщина.

Юзер was3535 тоже обратила внимание на цены. «Я была в Калининграде не один раз, каждую поездку я прилетаю туда и наслаждаюсь по-новому. Отдых там можно планировать даже со скромным бюджетом или на несколько дней. Для активных людей (или тех, кто любит активный отдых) это просто то, что нужно. Если не придираться к мелочам (типа в отеле висят ужасные шторы), то остальное прекрасно!» — написала посетительница форума.

По ее словам, все популярные туристические маршруты Калининградской области можно легко найти в Сети, но больше всего она рекомендует музей-усадьбу «Альтес Хаус» — вход туда стоит 400 рублей.

Туристка lizalizza подчеркнула, что в Калининграде «доступные цены на жилье и еду». А до ближайших городов можно «быстро и недорого добраться на электричке».

Что пишут туристы о кафе и ресторанах Калининграда

В большинстве отелей Калининграда завтрак включен в цену проживания, он стоит около 200 рублей на человека. В кафе на обед или ужин придется потратить от 500 руб. Некоторые путешественники остались недовольны ценами в ресторанах.

«Зашли в ресторан с супругой пообедать. 14 часов будний день — за вход заплатили 400 руб. за двоих. Интерьер симпатичный, уютно в зале и блюда принесли быстро. Но кухня разочаровала: салат „оливье“ был как в столовке, принесли шашлык из баранины — пресно и мясо как резина. Остальные блюда тоже так себе, порции небольшие, напитки понравились, но больше в это место я бы не зашел. Счет 2900 рублей», — пишет турист из Сочи на Tripadvisor.ru.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Почему Калининград так популярен среди туристов

В 2023 году Калининград входит в десятку самых популярных мест отдыха в России, рассказал NEWS.ru председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.

«Нарушение логистики на это повлияло, конечно (сейчас самолеты по дороге из Калининграда в Москву делают крюк, облетая Прибалтику. — NEWS.ru). Дольше лететь, но в этом году отдых на Балтийском море остался востребованным. Ценовая категория очень разная: там есть и дешевые пансионы, и отели четыре-пять звезд. А самое главное, что в этих гостиницах есть свободные места, так что можно ехать. Важно, что в городе диверсифицирован продукт, то есть можно выбрать отели по разным ценовым категориям, в том числе и для семейного отдыха. Также в Калининграде можно сочетать различные виды отдыха: от пляжного до историко-культурного. В Калининград также добраться дешевле, чем на курорты Черноморского побережья», — сказал Барзыкин в комментарии NEWS.ru.

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