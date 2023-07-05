«Места хватит всем»: власти Анапы отреагировали на видео с забитыми пляжами В администрации Анапы открестились от проблем с местами на пляжах из-за наплыва туристов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Власти Анапы после появления видео с переполненными пляжами заявили, что мест достаточно, большое количество людей скапливается только в центральных зонах отдыха, передает РБК. По Сети ранее распространились видеозаписи, на которых показаны забитые туристами пляжи города. Вошедшие на пляж туристы жаловались, что им негде разместиться, а некоторые и вовсе говорили, что могут загорать только стоя.

В администрации города напомнили о существовании свободных диких пляжей и заявили, что пляжная линия города является самой длинной на Черноморском побережье.

Никаких проблем с местами на пляжах Анапы нет. Где-то концентрация отдыхающих больше, где-то меньше, есть и дикие, практически пустые пляжи. К слову, в Анапе свыше 40 километров песчаных и галечных пляжей — это самые протяженные пляжные территории на Черноморском побережье. Места хватит всем, — заявили в пресс-службе администрации города.

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