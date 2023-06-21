В Союзе туриндустрии назвали самые популярные места отдыха у россиян РСТ: туристы из РФ чаще всего отдыхают внутри страны или в Турции

Фото: NEWS.ru

Российские курорты, а также Турция являются наиболее популярными местами отдыха у жителей РФ этим летом, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин NEWS.ru. Из внутренних направлений самыми востребованными считаются южные субъекты и столичный регион.

Есть два самых популярных направлениях — Турция и Россия. Их популярность заметна по количеству путешественников, — отметил Горин.

По его словам, также у туроператоров есть множество предложений по поездкам в ОАЭ, Таиланд, Египет и Шри-Ланку.

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Из транзитных рейсов можно выделить Кипр, Италию, Испанию, Грецию, Черногорию. Перелет осуществляется через Стамбул, Кувейт, Ереван, Дубай и Тбилиси, — добавил Горин.

Говоря о внутренних направлениях, он заявил, что в России лидером можно считать Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, курорты Северного Кавказа, Москву, Подмосковье, Ленинградскую область, Татарстан и Калининградскую область.

Ранее исполняющий обязанности директора департамента развития туризма Минэкономразвития Алимбек Хидзев рассказал NEWS.ru, что не менее чем через два года российские курорты станут похожи на турецкие. По его словам, одна из главных задач министерства — дать возможность создать в России конкурентный рынок туристических услуг.