В Европарламенте назвали потенциальных жертв кассетных бомб Депутат ЕП Уоллес заявил, что украинцы сильнее всего пострадают от поставок кассетных бомб

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Оружие

Кассетные бомбы, предоставляемые Киеву, навредят мирным жителям Украины, считает депутат Европарламента Мик Уоллес. На своей странице в Twitter он призвал ООН «вмешаться и остановить это безумие».

Отправка большего количества кассетных бомб Украине принесет больше страданий украинцам, чем кому-либо еще, — заявил политик.

Ранее в Европе уже выступали против передачи Украине кассетных боеприпасов. Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид не поддерживает решение Вашингтона, которое противоречит предупреждению ООН и международной конвенции о запрете применения такого оружия.

Она отметила, что кассетные боеприпасы запрещены в более чем ста странах мира, в том числе в Испании, а США приняли решение единолично и оно не отражает мнение всего НАТО.

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение американской администрации о поставке кассетных боеприпасов Украине демонстрирует стремление властей Соединенных Штатов максимально затянуть конфликт. По ее словам, это является очередным «вопиющим проявлением агрессивного антироссийского курса США».