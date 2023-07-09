Кассетные бомбы, предоставляемые Киеву, навредят мирным жителям Украины, считает депутат Европарламента Мик Уоллес. На своей странице в Twitter он призвал ООН «вмешаться и остановить это безумие».
Отправка большего количества кассетных бомб Украине принесет больше страданий украинцам, чем кому-либо еще, — заявил политик.
Ранее в Европе уже выступали против передачи Украине кассетных боеприпасов. Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид не поддерживает решение Вашингтона, которое противоречит предупреждению ООН и международной конвенции о запрете применения такого оружия.
Она отметила, что кассетные боеприпасы запрещены в более чем ста странах мира, в том числе в Испании, а США приняли решение единолично и оно не отражает мнение всего НАТО.
Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение американской администрации о поставке кассетных боеприпасов Украине демонстрирует стремление властей Соединенных Штатов максимально затянуть конфликт. По ее словам, это является очередным «вопиющим проявлением агрессивного антироссийского курса США».