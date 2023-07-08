«Дышать нечем, спать невозможно»: отзывы россиян о поездах в Анапу Что пишут пассажиры в Сети о поездках по железной дороге

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Многие аэропорты юга России сейчас закрыты, поэтому в Анапу или Крым можно добраться на поезде, автобусе или на машине. В 2023 году РЖД увеличили количество составов по некоторым направлениям, добавили современные вагоны с кондиционерами и биотуалетами. NEWS.ru собрал отзывы туристов в Сети о поездах в Анапу и другие популярные города и узнал, что пассажирам нравится в путешествиях по железной дороге, а что вызывает раздражение.

Отзывы о питании в поезде

Мария Вяткина, добиравшаяся из Москвы до Анапы на фирменном поезде в вагоне СВ в мае 2023 года, осталась довольна питанием.

«В вагоне входило в стоимость билета неограниченное количество чая и кофе из кофемашины. Кормят один раз (в зависимости от того, когда вы подсели, завтрак или обед на выбор). На столике стояли две тарелки с фруктами, две бутылки воды стеклянные, белевская пастила и наборы для чая. Что входит в обед: мы заказали форель с картошкой, бефстроганов из индейки с картошкой, соки и закуски из рыбы и мяса», — рассказала москвичка.

Пользователь с ником suhanova-as на форуме Otzovik рассказала об ужине во время поездки из Москвы в Екатеринбург на скором поезде № 055Е/056М.

«Место в поезде у меня было в купе. Стоимость — 6871 рубль. Только я села в поезд, как ко мне пришла бортпроводница и сообщила о том, что скоро мне подадут ужин! Я к этому не готовилась и даже не знала, что в билет входит питание. Еда, конечно, оставляет желать лучшего, но если человек совсем не подготовился к поездке или ему некогда было перед поездом перекусить, то такой ужин будет в радость. В поезде можно купить кофе, чай, сладости. Цены, конечно, не маленькие, но и не заоблачные», — написала она.

Девушка отметила, что в поездке пассажиры могли заказать себе еду только один раз. По ее словам, они могли выбирать себе завтрак, обед и ужин из предоставленного меню.

Москвичка, оставившая отзыв под ником tnkep, заявила, что осталась разочарована питанием, включенным в стоимость билета.

«Питание — это вообще отдельная история. Питание и постельное стоило 876 руб. с человека. В купе стояли 4 бокса, в котором приборы, вода, детское пюре и зефир. На горячее предложили или блины с ветчиной и сыром, или запеканку с джемом. Думаю, на эту сумму можно было и больше приготовить или другие блюда. Очень разочаровалась поездкой», — призналась женщина.

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Что пассажиры говорят о туалетах поездов

Пользовательница suhanova-as также написала, что ей понравились туалеты в поезде. «В этом поезде всю дорогу туалеты были чистые, без посторонних запахов, бумага, салфетки, мыло, подкладки для унитаза всегда в наличии», — подчеркнула девушка.

Пользовательница с ником Katty-13 рассказала, что совершила поездку в Анапу на фирменном поезде в июне этого года. Она отметила новые вагоны, наличие кулера с холодной и горячей водой, современные туалет и душ.

«Вагоны новые, чистые, есть кулер горячей и холодной воды, а также есть душ! Вода в раковине подаётся сенсорно, смыв в туалете по кнопочке и есть гигиенический душ + в наличии круги для унитаза, бумажные полотенца, туалетная думала, жидкое мыло и освежитель воздуха. Оба туалета в конце вагона. В одном туалете душевая, в другом пеленальный столик. Всё достаточно современное. Дверь у туалета не тяжёлая и которой все хлопают, а с кнопкой автоматического открывания», — поделилась пассажирка.

Пользователь Vol-K столкнулся с обратной ситуацией. В поезде № 285, который следовал по маршруту Казань — Москва, были очень старые туалеты. «С туалетом нас „обрадовали“ вообще сильно — он в вагоне старого образца, то-есть с дырой в полу и сливом на пути. Я уже думал, что таких вагонов нет. Ну либо не на этих направлениях... Естественно, туалеты регулярно закрывались перед каждой остановкой», — написал путешественник.

Что пассажиры пишут о кондиционерах в вагонах

Пользовательнице suhanova-as не понравился кондиционер в поезде. «Кондиционер будет работать, пока температура не опустится до заданного уровня. И потому будет работать очень долго. Пришлось раньше времени лечь спать, чтобы укутаться в одеяло», — написала пассажирка.

Пользователь Weter222333 признался, что остался недоволен поездкой на поезде Анапа — Чита № 129с. Турист возмутился сломанным кондиционером.

«Нет кондиционера, старый списанный вагон, душная атмосфера. Поезд Анапа — Чита сейчас, 26 июня, прибыл в Омск. Со стороны РЖД никаких действий по улучшению нет. Проблема в том, что кондиционер, начиная с Анапы, не работает. Душно, дышать просто нечем. У многих болит голова», — написал посетитель форума.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Что пассажиры пишут о сидячих местах в поезде

Юзер koro7ek на форуме Otzovik не рекомендует ездить в двухэтажном поезде № 028А/029А Москва — Санкт-Петербург. По словам пассажирки, сидячие места в 16-м вагоне очень неудобные.

«Поезд А28, ехала с Москвы до Питера, сидячие места отвратительные, скользкие, кожаные, сидеть неудобно, нет розеток под сидением, туалет старый. Проводнику пришлось два раза сказать выключить кондиционер, так как продувало сильно. В итоге я заболела, никому не советую. Вагон 16, восемь часов езды казались вечностью», — отметила девушка.

Пользователь cortes88 отметил, что цена за билет на сидячее место — 912 рублей. «Для понимания, стоимость плацкарта на 1000 рублей дороже и составляет 1904 рубля. В вагоне предусмотрено 60 сидячих мест», — добавил пассажир.

Пользователь форума заметил, что в поездах указан класс обслуживания, от которого зависит комфортабельность места, и это следует учесть при покупке.

«В моем случае, это „3С“ Цифра три — это 3-й класс обслуживания, самый низкий по комфорту проезда в вагоне, а буква С означает сидячий билет, ну а выше идет класс 2С, где гарантируется биотуалет. Кондиционера в вагоне, может, и не было, но была какая-то приточная вентиляция. По микроклимату было все нормально. Душно точно не было», — написал он.

Фото: Alexander Legky, Alexander Legky/Global Look Press

Что пишут пассажиры о шуме во время поездки

Мария Вяткина, ехавшая в Анапу из Москвы на фирменном поезде, пожаловалась на шум: «Поезд скоростной, поэтому шумный, особенно ночью. Сложно было уснуть. Меня очень укачивало от тряски. Для чувствительных лучше таблетки взять от укачивания».

Анонимный юзер, свершивший поездку из столицы в Анапу в мае, также посетовал на невыносимые, по его мнению, условия для пассажиров.

«Думаю, все мы скучаем по временам, когда можно было летать. Но сейчас я скажу, что поездки просто невыносимы. Билеты подорожали из-за спроса, но этих денег не стоят. Всю дорогу торможения, рывки, грохот, по звуку — будто вы взлетаете куда-то в космос, по ощущениям — кажется, что сейчас перевернетесь и кубарем покатитесь, тарабанит со всех сторон что-то. Очень обидно, что невозможно выспаться, конечно. Даже в наушниках, потому что только засыпаешь — и резкая остановка, так, что сердце вылетает», — пожаловался пассажир.

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