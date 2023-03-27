Мужчина отсудил у РЖД 50 тысяч рублей за холод в плацкарте

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Житель Москвы отсудил у РЖД 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за то, что в 2018 году ему пришлось ехать в купе плацкартного вагона с крупной снежной наледью на окне, сообщает Telegram-канал MK.RU. Окно было неплотно закрыто, из-за чего конденсат на стекле скопился в крупный снежный ком.

После поездки по маршруту из Великого Новгорода в Москву мужчине пришлось лечиться от воспаления легких. Мещанский районный суд Москвы удовлетворил требование пассажира, но транспортная компания намерена оспорить это решение в апелляционном суде.

В декабре стало известно, что пассажиры старше 60 лет получат скидку в 15% на билеты в купе поездов дальнего следования рейсами с 10 января по 21 декабря 2023 года. Но оформить эту скидку можно будет не позднее чем за неделю до даты поездки. Также для пассажиров старше 60 лет, которые предпочитают «Сапсан» и «Ласточку», продолжит работать постоянная скидка в 30%. Для этого нужно использовать тарифный план Senior.