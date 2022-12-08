Пожилые пассажиры получат скидку на билеты в поездах дальнего следования В 2023 году пассажиры старше 60 лет получат скидку 15% на рейсы в купе поездов РЖД

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Пассажиры старше 60 лет получат скидку в 15% на билеты в купе поездов дальнего следования рейсами с 10 января по 21 декабря 2023 года, сообщает «Москва 24» со ссылкой на сайт РЖД. Однако оформить подобную скидку можно будет не позднее чем за семь дней до даты поездки.

Тарифный план «Для пассажиров 60+» будет действовать при покупке билетов на поезда дальнего следования, отправляющиеся с 10 января по 21 декабря 2023 года в следующие календарные периоды: с 10 января по 21 февраля; с 28 февраля по 24 апреля; с 16 по 31 мая; с 16 сентября по 30 октября; с 7 ноября по 21 декабря, – говорится в сообщении.

Кроме того, для пассажиров старше 60 лет, которые предпочитают «Сапсан» и «Ласточку», будет действовать постоянная скидка в 30%. Для этого следует использовать тарифный план Senior.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2023 года Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в РЖД) повысит цены на проезд в вагонах купе, СВ и класса люкс. При этом в ФПК отметили, что в 95% таких вагонов в настоящее время применяется система динамического ценообразования и стоимость билетов зависит от целого ряда факторов — сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест.