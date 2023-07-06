В РЖД сообщили о планах сохранить плацкарт Замглавы РЖД Пегов: плацкарт сохранится как название и вид класса обслуживания

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские Железные Дороги (РЖД) намерены сохранить название «плацкарт» как категорию класса обслуживания, хотя теперь оно относится к современным вагонам, оборудованным кондиционерами и зарядными устройствами, сообщил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов в интервью РИА Новости. По его словам, шторки и индивидуальное освещение помогут пассажирам возможность создать личное пространство в вагоне.

Мне кажется, что плацкарт останется. Современные плацкартные вагоны уже не те, что были раньше, они стали более комфортными: оснащены кондиционерами, экологически чистыми санитарными комнатами с бесконтактным оборудованием, душем. А шторки, индивидуальное освещение, розетки для зарядки гаджетов позволяют пассажиру создать свое персональное пространство в вагоне, — отметил Пегов.

В РЖД несколько лет назад обсуждали возможность внедрения новых наименований для классов обслуживания в поездах: эконом, комфорт и бизнес. В 2019 году Петр Иванов, тогда исполнявший обязанности генерального директора «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, филиал РЖД, отвечающий за дальние перевозки пассажиров), предполагал, что термин «плацкарт» может в будущем исчезнуть из терминологии российских железных дорог.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует проиндексировать тарифы на проезд пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования на 6,52%, следует из проекта ведомственного приказа. Цены на билеты должны были вырасти с 1 октября, но не более чем на 90 рублей в пересчете на одного пассажира.