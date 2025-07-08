Юрист перечислил товары, которые нельзя провозить в самолете без декларации Юрист Салкин: драгоценности подлежат таможенному декларированию при перелете

Пассажиры авиарейсов обязаны декларировать драгоценные металлы и камни, крупные суммы денег и алкоголь сверх установленных норм при международных перелетах, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. Кроме того, по его словам, декларированию подлежат векселя и ценные бумаги, а также продукты питания массой свыше пяти килограммов и сигареты, если их более 200 штук.

При ввозе из заграницы в Россию требуется декларировать алкоголь, если его объем свыше трех литров, но не более пяти литров. Свыше пяти литров алкоголь ввозить нельзя. Требуется декларация денежных средств свыше $10 тысяч или эквивалент в других валютах по курсу ЦБ РФ. Нужно декларировать векселя, ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, кроме личных ювелирных украшений. Также декларации подлежат продукты питания массой свыше пяти килограммов и сигареты, если их более 200 штук, — пояснил Салкин.

Ранее сообщалось, что оружейные прицелы и кронштейны для их крепления на сумму 29 млн рублей обнаружили в багаже иностранного пассажира в Шереметьево. Мужчина следовал рейсом в Катар. Сотрудники московского аэропорта организовали проверку.