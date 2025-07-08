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08 июля 2025 в 11:45

В петербургской подземке сняли с рельсов неисправный состав

В Санкт-Петербурге на синей ветке метро сняли с линии неисправный поезд

Метро Санкт-Петербурга Метро Санкт-Петербурга Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Санкт-Петербурге на синей ветке метро сняли с рельсов неисправный состав, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба подземки Северной столицы. В настоящий момент движение поездов на линии восстановлено, оно возвращается в нормальный режим.

Движение поездов восстановлено и вводится в график. Неисправный состав убран с линии, — указывается в сообщении.

Станции «Пионерская», «Озерки» открыты на вход. Станции «Удельная», «Проспект Просвещения» работают в штатном режиме, информирует пресс-служба Петербургского метрополитена.

Ранее сообщалось, что произошел сбой на синей ветке Петербургского метрополитена. Поезда не ходили между станциями «Удельная» и «Петроградская». Причиной стала техническая неисправность поезда.

До этого стало известно, что в Москве мужчина уснул в межрельсовом желобе на Большой кольцевой линии метро. Поезд проехал над спящим, и тогда сотрудники спустились к нему, чтобы разбудить. Самостоятельно он выбраться не смог, поэтому пришлось выгружать его на платформу силами двух работников подземки и одного полицейского.

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