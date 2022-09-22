Плацкартные билеты подорожают с 1 октября

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует проиндексировать тарифы на проезд пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования на 6,52%, следует из проекта ведомственного приказа, передает «Интерфакс». С 1 октября цены на билеты вырастут, но не более чем на 90 рублей в пересчете на одного пассажира.

Среднегодовой размер индексации составит 6%, что более чем в два раза ниже ожидаемой в 2022 году инфляции. В пересчете на одного пассажира дополнительная нагрузка не превысит 90 рублей. Решение позволит улучшить транспортную доступность ж/д перевозок в регионы страны, а также осуществить закупку современного подвижного состава, — сообщили в ФАС.

Как сообщил регулятор, вырастут тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах РЖД, АО «ФПК», «Пассажирской компании Сахалин», «Железных дорог Якутии», и «Гранд Сервис Экспресса» (ж/д перевозчик в Крым).

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта России планирует использовать геолокацию мобильных устройств пассажиров для определения тарифа при проезде на наземном городском транспорте и предупреждения пассажиров о необходимости оплаты. Соответствующие положения появились в документации госзаказа ведомства на разработку научно обоснованных предложений по использованию геолокации в этой сфере.