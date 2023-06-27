Россиянам рассказали, как отдохнуть в Турции за 70 тысяч в разгар сезона Советник главы Ростуризма Горин: в Турции можно неделю отдыхать за 70 тысяч рублей

Фото: Shutterstock

Отдых в Турции

Планируя отдых за рубежом, следует исходить из курса рубля и выбирать страны, где больше авиаперевозок, в том числе недорогих, рассказал в беседе с NEWS.ru советник главы Ростуризма Дмитрий Горин. По его словам, сейчас есть горящие бюджетные предложения недельного отдыха в Турции на двоих за 70 тысяч рублей.

Горин отметил, что сейчас предлагается много дешевых авиабилетов на турецкие курорты. Например, в Анталию можно улететь всего за шесть тысяч рублей.

Цена турецких гостинец больше зависит от их категорий, ценообразование здесь самое разнообразное. Наиболее дешевый вариант — это отели две или три звезды, а вот гостиницы четырех и пяти звезд больше отличаются между собой, — пояснил эксперт.

Он указал, что в прошлом году средний чек на двоих в таких гостиницах составлял от 170 тысяч рублей, включая перелет, а в этом — уже от 220 тысяч рублей.

Горин добавил, что спрогнозировать, как долго продлится ситуация со спецпредложениями, сложно. В августе отдых может подорожать, особенно в премиальных гостиницах.

Гендиректор одного из отечественных туроператоров Артур Мурадян заявил, что, по сравнению с заграничным отдыхом, направления внутреннего туризма шире по сегменту и бюджету, в среднем они обходятся в 25–45 тысяч рублей. В числе бюджетных направлений он назвал Северный Кавказ, Карелию и Золотое кольцо.