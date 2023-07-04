Курортный сбор в Петербурге: когда введут, сколько составит, как оплатить В ряде регионов такой эксперимент уже проводится

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге введут так называемый курортный сбор — с каждого туриста будут взимать деньги за сутки проживания в бюджет города. Власти направят эти средства на строительство, реконструкцию и благоустройство объектов курортной инфраструктуры. При этом платить сбор будут не все туристы, закон предусматривает освобождение от него граждан некоторых категорий. Сколько составит курортный сбор для гостей Санкт-Петербурга, когда его введут и в каких городах этот эксперимент уже действует — в материале NEWS.ru.

Какой курортный сбор установят в Санкт-Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон, согласно которому вводится курортный сбор. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Плата будет вводится поэтапно — с 1 октября 2023-го по 31 декабря 2024 года. Сначала сбор составит 0 рублей, но к 1 апреля вырастет до 100 руб. с человека за сутки проживания в отелях Санкт-Петербурга. Власти объясняют необходимость поэтапного введения «подготовительными мероприятиями» как со стороны администрации, так и со стороны бизнеса.

Пока сбор вводится экспериментально, после 21 декабря 2024 года будет рассмотрен вопрос о его продлении.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Аничков мост, вид на реку Фонтанка

Как будет взиматься курортный сбор

Сбор будут платить все совершеннолетние туристы, которые остановятся в отеле или «жилых помещениях, пригодных для временного проживания», больше чем на один день. Эту сумму не будут включать в стоимость проживания или тура, но при заселении в гостиницу постоялец получит отдельный счет.

Оплатить сбор можно будет наличными или картой. После этого администратор отеля должен выдать квитанцию с указанием цели платежа, печатью юрлица и своей подписью. Квитанцию лучше сохранить — городские власти будут направлять инспекции в гостиницы для проверки уплаты сборов.

Кого освободят от уплаты курортного сбора

Платить сбор будут все гости Петербурга старше 18 лет, кроме льготников. Планируется освободить от него более 20 категорий граждан — жителей Ленинградской области и собственников недвижимости в городе, даже если у них нет регистрации, многодетные семьи, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, Героев Советского Союза и социалистического труда и других.

Зачем нужен курортный сбор в Петербурге

Гостиницы будут отправлять собранные с туристов деньги в Фонд развития курортной инфраструктуры. Эта организация будет тратить средства на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры на территории Петербурга. Мэрия выпустит отдельное постановление, в котором уточнит перечень таких работ.

Где уже действует курортный сбор и какой

С 2018 года курортный сбор начал действовать в Крыму (с февраля 2022 года в регионе на него был введен мораторий. — NEWS.ru), Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. При этом он собирается не во всех населенных пунктах этих регионов, а только в некоторых отдельных городах и поселках. Плата во всех случаях составляет от 30 до 50 рублей в сутки. Собранные деньги остаются в регионах и тратятся на развитие туристической инфраструктуры.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отдыхающие в Гурзуфе

Сколько приносит курортный сбор регионам

В 2022 году члены комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры предложили сделать туристический сбор бессрочным, при этом была озвучена внушительная сумма собранных за четыре года средств. Депутат Николай Валуев заявил, что такая инициатива помогает региональным муниципалитетам улучшать туристическую инфраструктуру.

«Собрано около полутора миллиарда рублей, хотя курортный сбор вводили очень аккуратно. Несмотря на то что закон разрешал собирать до 100 рублей в день, регионы решили брать с туристов не больше 50, а где-то гораздо меньше. То есть это не может больно ударить по кошельку, но у муниципалитетов, которым средства идут целевым образом, появляется возможность улучшать туристическую инфраструктуру общего пользования», — отметил Валуев.

За три года в Ставропольском крае, например, благодаря курортному сбору удалось заработать 904,4 млн рублей, его оплатили 1,6 млн отдыхающих. Эти средства были направлены на реконструкцию и обустройство комплекса Верхних минеральных ванн в Ессентуках, мемориального комплекса «Журавли» и других объектов общественного назначения. В связи с этим депутат Госдумы от Кубани, зампред туристического комитета Наталья Костенко предложила узаконить эту инициативу.

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