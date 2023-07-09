NYT: США предоставит Украине кассетные боеприпасы с бракованными гранатами NYT: США хотят направить Украине в числе кассетных боеприпасов старые модели

Фото: Global Look Press

Оружие

Вашингтон планирует направить Киеву старые модели в числе кассетных боеприпасов. Они не детонируют в 14% случаев, сообщает газета The New York Times.

Согласно данным издания, Пентагон уверяет, что улучшил модель, но усовершенствована лишь дальность снаряда с гранатами. Однако процент брака в военном ведомстве называют неприемлемо высоким.

При этом полковник армии в отставке Эл Восбург отметил, что после применения такого оружия процесс расчистки территории занимает длительное время, так как боеприпасы запрещено перемещать вручную. Кроме того, население, которое вернется на эти территории, необходимо будет тщательно проинформировать, иначе люди могут пострадать от неразорвавшихся гранат.

При этом в Европе выступают против передачи Украине кассетных боеприпасов. Решение США не поддержала министр обороны Испании Маргарита Роблес. По ее словам, это противоречит предупреждению ООН и международной конвенции о запрете применения такого оружия.

Роблес напомнила, что кассетные боеприпасы запрещены более чем в ста странах мира, в том числе в Испании. Кроме того, по ее словам, Вашингтон принял решение, которое не является общим для Североатлантического альянса.