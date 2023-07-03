13 км жары и ада: что говорят очевидцы о пробке на Крымском мосту Водители рассказали, что на самом деле происходит в заторе

Фото: Роман Соколов/ТАСС

В понедельник, 3 июля, пробка у Крымского моста со стороны Краснодарского края, образовавшаяся еще в субботу, растянулась почти на 13 километров. В связи с этим было увеличено количество постов и смен досмотра автомобилей — сейчас на мосту работают 80 пунктов. Как сообщил оперативный штаб Краснодарского края, на трассе поставили биотуалеты, бригады скорой помощи дежурят на подъезде к Крымскому мосту. Что рассказывают о происходящем очевидцы — в материале NEWS.ru

Что известно о пробке на Крымском мосту

Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, возникшая 1 июля, к утру 3 июля достигла 13 км в длину. На месте скопления автомобилей работают сотрудники МЧС и волонтеры, которые раздают людям воду. Только за сутки ее потребовалось больше пяти тонн, сообщили в оперштабе Кубани.

По данным министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, время ожидания в пробке составляет до пяти часов. Затор образовался из-за досмотра багажа в автомобилях, который проводится по поручению главы Крыма Сергея Аксенова. Новые правила были введены после теракта 8 октября 2022 года (когда на мосту был подорван грузовик. — NEWS.ru). Сотрудники специальных служб досматривают все автомобили и автобусы, а также багаж пассажиров.

Власти Краснодарского края попросили водителей заранее закладывать дополнительное время на дорогу при поездке в Крым через мост, продумывать приемы пищи и сон в сложившихся условиях.

«Это ужас, зачем так мучить людей»

Водитель Сергей стоит в пробке с 11 утра понедельника. Он рассказал NEWS.ru, что едет отдыхать в Крым с компанией друзей. По его словам, воду никто не раздает, а биотуалет поставили только сегодня.

«Я стою тут с 11 утра. Очередь из машин продвигается очень медленно. Я видел, что поставили дополнительный пост. Там людей досматривают и пропускают. Туалет поставили недавно. На улице очень жарко. Воду никто не предлагает — ни разу не заметил, чтобы кто-то раздавал ее. Иногда подходят сотрудники из дорожно-патрульной службы, спрашивают, не нужно ли чего. Некоторые люди бегают на заправку, она здесь рядом», — сказал он.

В разговоре с NEWS.ru Алиса из Белгорода назвала происходящее на мосту «мучением».

«Стоим уже 1,5 часа, стоять, как я понимаю, еще долго. Это ужас, не понимаю, зачем так мучить людей... Я еду с семьей. Стоят столики с бесплатной водой. Биотуалеты тоже есть», — добавила она.

Фото: Роман Соколов/ТАСС

«Нервы не выдержали»

Анастасия из Белгорода рассказала NEWS.ru, что за три часа проехала 1200 метров. Постояв в заторе вместе с семьей, она решила вернуться домой.



«Туалеты были в одном месте. Воду не раздавали. Никакой информации не предоставили. Мы просто стояли три часа в 30-градусную жару. В машине нас было четыре человека — двое детей и двое взрослых. Мы решили вернуться, нервы не выдержали. Многие говорят, что со стороны Крыма машины проезжают спокойно, потому что там нет такого досмотра. Аргументируют так: со стороны Крыма люди не смогут ничего завезти на Крымский мост, а со стороны Краснодарского края смогут. Да, конечно, в каждой машине с детьми со стороны Краснодарского края что-то обязательно везем», — возмутилась она.

Фото: Роман Соколов/ТАСС

«Деваться было некуда, бронь в отелях невозвратная»

Инна из Москвы рассказала NEWS.ru, что стоит в пробке на Крымском мосту уже пять часов. Она поехала на отдых с детьми.

«Мы знали, на что шли, деваться было некуда, бронь в отелях невозвратная. Перед пробкой заправились, закупились едой, водой, запаслись терпением. Температура 30 градусов. Спасает кондиционер. На протяжении пробки стоят туалеты, раздают воду. Полиция помогает всячески, решает проблемы с „обочечниками“, которые нагло обгоняют другие машины и едут без очереди к пункту досмотра», — сказала она.

Milka_(Рахма) написала в Telegram-чате «Крымский мост», что километровая пробка вряд ли быстро закончится. По ее словам, людям лучше набраться терпения.

«Народ, ну что вы возмущаетесь? Если пробка на много километров из-за большого количества машин, что еще можно сделать? Хоть 100 пунктов досмотра поставь — полосы две, будет новая очередь — прошел досмотр и ждешь, пока 40 постов перед тобой 40 машин пропустят. Не проводить досмотры вообще? Так это же для нашей с вами безопасности сделано — лучше постоять, чем ехать и бояться или, не дай бог, вообще не доехать», — считает она.

По ее мнению, людям, которые возмущены километровой пробкой, в следующий раз лучше выбрать другой путь в Крым.

«Вы приняли решение ехать в Крым, сознательно поехали по мосту, при этом знали, что там досматривают автомобили. Про пробки с прошлой недели трубят, вас это не остановило. Так к к чему теперь рассуждать — правильно или неправильно? Вы приняли решение ехать, значит, приняли и действующие правила на досмотр. Странно от взрослого человека слышать жалобы на то, на что сам осознанно согласился. Писали про альтернативу — проезд по новым территориям, можете ехать там, никто не запрещает!» — написала она.

Фото: Роман Соколов/ТАСС

Пользователь под ником Natalia Bel рассказала в Telegram-чате «Крымский мост», сколько времени стояла в пробке.

«Новый круг ада (в сторону Крыма) пройден. Итого: встали в пробку после „Лукойла“ [заправки] в 8:05, подъехали к месту, где впервые были замечены гаишники, у развилки в 9:05. А дальше много часов мучительных чих-пых движений привели в 14:45 к посту, где потоки делили на ручной досмотр и рентген. Поехали на ручной и в 14:55 мчали по заветному мосту. „Всего лишь“ почти 7 часов и несколько километров перед мостом пройдено. Стратегии не сработали: и ночью стояли долго, и с утра тоже», — пишет она.

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