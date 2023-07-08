Около 200 машин застряли в пробке на Крымском мосту со стороны Керчи «Главный мост»: 190 машин застряли в пробке на Крымском мосту со стороны Керчи

Фото: Юрий Березнюк/ТАСС

По состоянию на 15:00 8 июля около 190 автомобилей стоят в пробке на Крымском мосту со стороны Керчи, сообщает Telegram-канал «Главный мост». Часом ранее в очереди находились 260 автомобилей. Участников движения предупредили, что время ожидания в пробке может составить около часа.

15:00. <...> Со стороны Керчи очередь составляет около 190 машин. Время ожидания в районе часа, — говорится в сообщении.

При этом в публикации говорится, что на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края пробок нет.

Накануне министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что два габаритных десантных корабля заработали на Керченской переправе для перевозки автомобилей. О готовности Министерства обороны предоставить десантные корабли для перевозки грузовых машин через Керченскую переправу заявил 4 июля глава Минтранса Виталий Савельев во время совещания президента России Владимира Путина с правительством.

Пробка у Крымского моста со стороны Краснодарского края образовалась 1 июля, а уже 3 июля очередь из машин растянулась почти на 13 км. Было увеличено количество постов и смен досмотра машин. Сенатор Сергей Цеков советовал автомобилистам закладывать дополнительные пару-тройку часов на проезд по Крымскому мосту. Оперштаб Краснодарского края сообщал, что на подъезде к Крымскому мосту ведут дежурство бригады скорой помощи, вдоль трассы поставили биотуалеты. Президент РФ Владимир Путин 4 июля поручил изучить идею, чтобы перенаправить часть потока туристов в Крым не по мосту, а через новые регионы.