Десантные военные корабли могут задействовать для разгрузки Крымского моста Савельев: военные готовы предоставить десантные корабли для разгрузки Крымского моста

Фото: Министерство обороны РФ

Военные готовы предоставить Минтрансу РФ два десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченскую переправку с целью разгрузки пробок на Крымском мосту, сообщил глава ведомства Виталий Савельев. По его словам, которые приводит ТАСС, пиковая нагрузка на Крымском мосту ожидается 16 и 17 июля.

На Керченскую переправу также планируют поставить еще один паром, рассказал министр транспорта РФ. По его словам, сейчас на переправе задействовано шесть паромов. В обход Крымского моста будут перевозить до тысячи автомобилей в день, уточнил он.

Савельев также рассказал, что для объезда Крымского моста также планируется запустить движение по Херсонскому мосту.

Пробка у Крымского моста со стороны Краснодарского края образовалась 1 июля, а уже 3 июля очередь из машин растянулась почти на 13 километров, было увеличено количество постов и смен досмотра машин. Сенатор Сергей Цеков советовал автомобилистам закладывать дополнительные пару-тройку часов на проезд по Крымскому мосту. Оперштаб Краснодарского края сообщал, что на подъезде к Крымскому мосту ведут дежурство бригады скорой помощи, вдоль трассы поставили биотуалеты. Президент РФ Владимир Путин 4 июля поручил изучить идею, чтобы перенаправить часть потока туристов в Крым не по мосту, а через новые регионы.