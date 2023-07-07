На Керченской переправе для перевозки авто заработали два десантных корабля

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Два габаритных десантных корабля заработали на Керченской переправе для перевозки автомобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра транспорта Крыма Николая Лукашенко. Также глава ведомства отметил, что пробка из 260 авто в направлении из Крыма на мост заметно сократилась. На 18:30 по московскому времени длина затора не превышала 300 метров.

Два больших десантных корабля начали перевозку гражданских автомобилей на паромной переправе, — сообщил Лукашенко.

О готовности Министерства обороны предоставить десантные корабли для перевозки грузовых машин через Керченскую переправу заявил 4 июля глава Минтранса Виталий Савельев во время совещания Владимира Путина с правительством.

Пробка у Крымского моста со стороны Краснодарского края образовалась 1 июля, а уже 3 июля очередь из машин растянулась почти на 13 км. Было увеличено количество постов и смен досмотра машин. Сенатор Сергей Цеков советовал автомобилистам закладывать дополнительные пару-тройку часов на проезд по Крымскому мосту. Оперштаб Краснодарского края сообщал, что на подъезде к Крымскому мосту ведут дежурство бригады скорой помощи, вдоль трассы поставили биотуалеты. Президент РФ Владимир Путин 4 июля поручил изучить идею, чтобы перенаправить часть потока туристов в Крым не по мосту, а через новые регионы.