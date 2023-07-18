Зерновая сделка без России: смогут ли украинские суда ходить в Черном море У Украины есть разные варианты экспорта зерна без России, но не все они одинаково безопасны

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 17 июля черноморские договоренности прекратили действие, так как российские условия не были выполнены. После этого президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов продолжать сделку без участия России и направил соответствующее предложение в Турцию и ООН. Что об этой инициативе говорят в мире и реально продолжить сделку без России — разбирался NEWS.ru.

Что Украина предложила ООН и Турции

Украина считает, что может продолжить поставки зерна по черноморскому коридору без участия России. Владимир Зеленский рассказал, что обсудил эту инициативу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. По его словам, они договорились совместно работать над возобновлением поставок зерна через Черное море.

Украина заявила, что уже получила сообщения от владельцев судов в Черном море, которые выразили готовность продолжать поставки зерна сразу после получения разрешения от украинской и турецкой сторон.

Фото: Li Dongxu/XinHua/Global Look Press Антониу Гутерриш и Владимир Зеленский

Как на украинскую инициативу отреагировала Россия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки продолжить соглашение без участия России должны учитывать риски, связанные с прохождением маршрута рядом с зоной боевых действий.

«Речь идет о зоне приближенных военных действий. Без гарантий безопасности есть риски. Здесь мы не можем сказать, насколько и какие страны готовы на себя эти риски брать», — заявил он.

Политик напомнил, что даже без украинского зерна нуждающимся странам не стоит бояться голода, так как Москва готова обеспечить поставки на безвозмездной основе.

Зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров сказал, что если Украина беспокоится о зерновой сделке, то ей следует попросить у ООН выполнить требования Москвы, и тогда действие договора возобновится.

Согласится ли Турция на предложение Украины

Источники РИА Новости утверждают, что Турция уже получила от Украины предложение возобновить сделку без России. По их данным, Анкара изучает это предложение вместе с ОНН, но пока не приняла окончательного решения.

Напомним президент Турции заявил, что до последнего пытался спасти черноморское продовольственное соглашение, которое, по мнению турецкого лидера, войдет в историю как пример важного дипломатического успеха.

При этом Эрдоган верит, что «его друг» Владимир Путин хочет, чтобы гуманитарный коридор продолжил существование. Накануне турецкий лидер пообещал в ближайшее время обсудить сделку с президентом России по телефону, но Дмитрий Песков сообщил, что у российского президента пока не было контактов с турецким коллегой.

Фото: kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Какую помощь Украине окажут США

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что сделку нужно восстановить как можно скорее. Он пообещал, что США помогут Украине найти другие средства экспорта.

«Этого не должно было произойти. Я надеюсь, что все страны очень пристально следят за этим процессом», — сказал американский политик.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби уточнил, что на данный момент США не рассматривают вариант смягчения санкций против России ради возобновления сделки.

Также он отметил, что американская администрация пока не планирует создание военной блокады Черного моря на фоне отмены соглашения.

Что о перспективах зерновой сделки говорят в Европе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что не намерен действовать во вред интересам отечественных фермеров, открывая свой рынок для украинского зерна после приостановки зернового соглашения. При этом он отметил, что готов помогать Украине в транзите сельхозпродукции.

«Мы делаем все, что в наших силах. Если речь идет о транзите, то мы здесь будем помогать Европейскому союзу, помогать в разрешении этой большой проблемы — общемировой проблемы, так как речь идет об угрозе голода», — заявил Моравецкий.

В правительстве ФРГ в свою очередь заявили, что Германия призывает Россию возобновить сделку и на этот раз сделать соглашение бессрочным.

Фото: Simone Kuhlmey/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

«Мы продолжаем призывать Россию сделать возможным дальнейшее продление зернового соглашения и не переносить конфликт на плечи самых нуждающихся [стран]», — сообщила представитель германского кабинета министров Кристиане Хофман.

Она добавила, что Берлин принял заявления Кремля об отмене соглашения к сведению, но надеется, что в перспективе поставки зерна и удобрений с Украины снова станут возможны.

В чем Европейский Союз обвинил Россию

В Евросоюзе Россию также призвали пересмотреть решение о выходе из сделки, которое, как считают в организации, приведет к «блокировке одного из важнейших экспортных маршрутов Украины».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обвинил Москву в том, что она «превращает человеческий голод в оружие, от которого пострадает огромное число людей во всем мире».

«Евросоюз будет прилагать все усилия для дальнейшей поддержки своевременных и стабильных поставок всех товаров, особенно сельскохозяйственной продукции, на мировые рынки», — заявили в ЕС.

Сам Евросоюз отказался от переговоров с Россией по возобновлению сделки и будет полагаться лишь на усилия Турции и ООН.

Может ли Украина продолжить экспорт зерна без России

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев рассказал NEWS.ru, что Украина может продолжить экспорт зерна, если переведет поставки на рельсы.

По его словам, у Киева есть возможность вывозить зерно с Украины по железной дороге и доставлять его в порты Европы, а оттуда в третьи страны.

Перенджиев полагает, что если Украина рискнет сохранить морские маршруты и привлечь военный флот Турции или НАТО для защиты судов, то в случае выявления угрозы от этих конвоев Москва может нанести удары.

«Даже если их будут сопровождать американские или турецкие корабли, это не помешает России их поразить. Это не значит, что мы будем воевать с США или Турцией, но нам ничего не помешает затопить украинский корабль», — считает эксперт.

Фото: The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Ранее военный эксперт Александр Артамонов рассказал NEWS.ru, что Россия могла бы объявить свои и нейтральные воды, где проходят караваны с зерном, бесполетной зоной и запретить плавательным средствам перемещаться в этих пределах.

«Россия могла бы атаковать нарушителей авиационными средствами, подлодками, кораблями, береговыми батареями, а также другим вооружением», — сказал он.

Политтехнолог Константин Калачев в разговоре с NEWS.ru также допустил, что Эрдоган может отправить военные корабли на сопровождение судов с зерном, но он считает, что в таком случае ВКС РФ не решатся атаковать турецкий ВМФ.

Что сейчас с безопасностью в Черном море

Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак в беседе с NEWS.ru допустил, что выход из зерновой сделки дает России возможность наносить удары по терминалам, портам и другой военной инвеституре, которая была частью «зернового коридора».

Минобороны России уже заявило об ударах по объектам ВСУ в Одессе и Николаеве, где, по информации ведомства, готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров.

Перенджиев объяснил NEWS.ru, что эти удары по центрам производства подводных и надводных дронов минимизируют угрозы и сыграют важную роль в обеспечении безопасности не только судоходства в Черном море, но и всего полуострова Крым.

Что такое зерновая сделка, когда ее продлевали

Зерновая сделка была ответом на мировой продовольственный кризис, который возник после начала конфликта на Украине. До СВО Киев занимал второе место в мире по экспорту пшеницы (10%) и первое место по поставкам кукурузы (15%). Кризис вызвал резкий рост цен на продовольствие, от которого пострадали бедные страны с высокой потребностью в хлебе.

Сделка гарантировала безопасность судов, которые перевозили сельхозпродукцию из украинских портов. В ответ Россия получала содействие ООН в экспорте российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соглашение заключили 22 июля 2022 года в Стамбуле. Его действие дважды продлевалось на 120 дней и еще один раз в марте этого года — на 60 дней до 17 июля.

Согласно подсчетам на основе данных ООН и официальной статистике Минсельхоза и таможни Украины, в рамках инициативы Киев экспортировал около 50 млн тонн зерна общей стоимостью почти $10 млрд. С отказом России от продления сделки Украина будет терять до $500 млн ежемесячно.

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