Украина считает, что может продолжить поставки зерна по черноморскому коридору без участия России. Владимир Зеленский рассказал, что обсудил эту инициативу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. По его словам, они договорились совместно работать над возобновлением поставок зерна через Черное море.

Украина заявила, что уже получила сообщения от владельцев судов в Черном море, которые выразили готовность продолжать поставки зерна сразу после получения разрешения от украинской и турецкой сторон.

Фото: Li Dongxu/XinHua/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки продолжить соглашение без участия России должны учитывать риски, связанные с прохождением маршрута рядом с зоной боевых действий.

«Речь идет о зоне приближенных военных действий. Без гарантий безопасности есть риски. Здесь мы не можем сказать, насколько и какие страны готовы на себя эти риски брать», — заявил он.

Политик напомнил, что даже без украинского зерна нуждающимся странам не стоит бояться голода, так как Москва готова обеспечить поставки на безвозмездной основе.

Зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров сказал, что если Украина беспокоится о зерновой сделке, то ей следует попросить у ООН выполнить требования Москвы, и тогда действие договора возобновится.

Источники РИА Новости утверждают, что Турция уже получила от Украины предложение возобновить сделку без России. По их данным, Анкара изучает это предложение вместе с ОНН, но пока не приняла окончательного решения.

Напомним президент Турции заявил, что до последнего пытался спасти черноморское продовольственное соглашение, которое, по мнению турецкого лидера, войдет в историю как пример важного дипломатического успеха.

При этом Эрдоган верит, что «его друг» Владимир Путин хочет, чтобы гуманитарный коридор продолжил существование. Накануне турецкий лидер пообещал в ближайшее время обсудить сделку с президентом России по телефону, но Дмитрий Песков сообщил, что у российского президента пока не было контактов с турецким коллегой.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что сделку нужно восстановить как можно скорее. Он пообещал, что США помогут Украине найти другие средства экспорта.

«Этого не должно было произойти. Я надеюсь, что все страны очень пристально следят за этим процессом», — сказал американский политик.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби уточнил, что на данный момент США не рассматривают вариант смягчения санкций против России ради возобновления сделки.

Также он отметил, что американская администрация пока не планирует создание военной блокады Черного моря на фоне отмены соглашения.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что не намерен действовать во вред интересам отечественных фермеров, открывая свой рынок для украинского зерна после приостановки зернового соглашения. При этом он отметил, что готов помогать Украине в транзите сельхозпродукции.

«Мы делаем все, что в наших силах. Если речь идет о транзите, то мы здесь будем помогать Европейскому союзу, помогать в разрешении этой большой проблемы — общемировой проблемы, так как речь идет об угрозе голода», — заявил Моравецкий.

В правительстве ФРГ в свою очередь заявили, что Германия призывает Россию возобновить сделку и на этот раз сделать соглашение бессрочным.

Фото: Simone Kuhlmey/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Мы продолжаем призывать Россию сделать возможным дальнейшее продление зернового соглашения и не переносить конфликт на плечи самых нуждающихся [стран]», — сообщила представитель германского кабинета министров Кристиане Хофман.

Она добавила, что Берлин принял заявления Кремля об отмене соглашения к сведению, но надеется, что в перспективе поставки зерна и удобрений с Украины снова станут возможны.

В Евросоюзе Россию также призвали пересмотреть решение о выходе из сделки, которое, как считают в организации, приведет к «блокировке одного из важнейших экспортных маршрутов Украины».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обвинил Москву в том, что она «превращает человеческий голод в оружие, от которого пострадает огромное число людей во всем мире».

«Евросоюз будет прилагать все усилия для дальнейшей поддержки своевременных и стабильных поставок всех товаров, особенно сельскохозяйственной продукции, на мировые рынки», — заявили в ЕС.

Сам Евросоюз отказался от переговоров с Россией по возобновлению сделки и будет полагаться лишь на усилия Турции и ООН.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев рассказал NEWS.ru, что Украина может продолжить экспорт зерна, если переведет поставки на рельсы.

По его словам, у Киева есть возможность вывозить зерно с Украины по железной дороге и доставлять его в порты Европы, а оттуда в третьи страны.

Перенджиев полагает, что если Украина рискнет сохранить морские маршруты и привлечь военный флот Турции или НАТО для защиты судов, то в случае выявления угрозы от этих конвоев Москва может нанести удары.

«Даже если их будут сопровождать американские или турецкие корабли, это не помешает России их поразить. Это не значит, что мы будем воевать с США или Турцией, но нам ничего не помешает затопить украинский корабль», — считает эксперт.

Фото: The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press